ДТП с актерами "Дизель шоу": водителю автобуса избрали меру пресечения

Михаил Манюк будет находиться под домашним арестом / Фото: скрин из видео

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса Михаила Манюка, который нес правился с управлением и стал участником смертельного ДТП, унесшего жизнь актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваемому Манюку Михаилу Васильевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - цитирует УНН.

Согласно решению суда, Манюк пробудет под домашним арестом до 19 декабря. Также в инстанции возложили на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.

Сторона обвинения просила для Манюка избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги.