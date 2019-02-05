Гибель Марины Поплавской: в полиции назвали причину смертельного ДТП

В полиции назвали причину ДТП, в котором погибла Марина Поплавская / Скриншот видео с youtube.com

Правоохранители завершили расследование по делу об аварии с участием автобуса, в результате которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Смертельная авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, сообщили в полиции Киевской области.

По данным ведомства, водитель автобуса сотрудничал со следствием и свою вину полностью признал.

"Расследование по делу о ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, завершено. Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана…", — отметили в полиции. Ранее в полиции сообщили, что 20 октября 2018 года в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.

Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Было начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Погибшую звезду похоронили 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище. В Киеве водителя автобуса суд отправил под домашний арест.