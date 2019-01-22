"Как один день": муж Маши Ефросининой показал их совместное фото десятилетней давности

Бизнесмен присоединился к популярному флешмобу.
Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой бизнесмен Тимур Хромаев присоединился к флешмобу #10yearchallenge, и показал снимки с супругой с разницей в 10 лет.
"Как один день…", - трогательно подписал фото на своей странице в Instagram Тимур, сопроводив хештегом #10yearchallenge.
На фото отреагировала и сама Ефросинина: "Ну, как же тебе на пользу брак со мной".
Подписчики в свою очередь отметили, что пара стала лучше выглядеть, и оставили им десятки комплиментов.
"С годами только хорошеете! Стали симпотичнее", "Раньше светилась только Маша, а спустя 10 лет глаза горят у обоих", "Вот тут я поняла, что Нана-ваша копия", "Такие красивые", "Похожи", - писали юзеры.
Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. У пары в браке родились двое детей: 14-летняя дочь Нана и 4-летний сын Александр.
Ранее Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини.