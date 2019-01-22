"Как один день": муж Маши Ефросининой показал их совместное фото десятилетней давности

22 января 2019, 10:59

Бизнесмен присоединился к популярному флешмобу.

Маша Ефросинина
Муж Маши Ефросининой показал фото с разницей в 10 лет / Instagram

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой бизнесмен Тимур Хромаев присоединился к флешмобу #10yearchallenge, и показал снимки с супругой с разницей в 10 лет.

"Как один день…", - трогательно подписал фото на своей странице в Instagram  Тимур, сопроводив хештегом #10yearchallenge.

На фото отреагировала и сама Ефросинина: "Ну, как же тебе на пользу брак со мной".

Подписчики в свою очередь отметили, что пара стала лучше выглядеть, и оставили им десятки комплиментов.

"С годами только хорошеете!  Стали симпотичнее", "Раньше светилась только Маша, а спустя 10 лет глаза горят у обоих", "Вот тут я поняла, что Нана-ваша копия", "Такие красивые", "Похожи", - писали юзеры.

Ефросинина, Хромаев
Супруг ведущей показал архивное фото / https://www.instagram.com/timur_khromaev/

Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. У пары в браке родились двое детей: 14-летняя дочь Нана и 4-летний сын Александр.

Ранее Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини.

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Маша Ефросинина Тимур Хромаев
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