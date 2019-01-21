"Идеальная фигура!": Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини

21 января 2019, 14:26

Ведущая отправилась на отдых в ОАЭ.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=ru

Украинская телеведущая Маша Ефросинина покорила фанатов фото в бикини.

39-летняя ведущая с семьей отправилась отдыхать в ОАЭ, и удивила своих подписчиков в Instagram фото в пестром купальнике с высокой талией. Судя по хештегу, автором фото стала ее дочь Нана.

Одни поклонники отметили, что Ефросинина выглядит идеально, и удивились, как после рождения двоих детей ей удалось сохранить такую фигуру.

Однако, не всем фанатам понравился внешний вил ведущей, они считают, что ей нужно поправиться.  

"Ну красотка же!", "Анорексия это болезнь", "У вас идеальная фигура после двоих детей!", "Какой купальник! И фигура. Вы красотка", "Фигура, как у мальчика. Добавить надо кг!", - писали юзеры.

Ранее Маша Ефросинина произвела фурор в сети фото в купальнике.

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Маша Ефросинина
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