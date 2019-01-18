"И вам 39 лет?": Маша Ефросинина произвела фурор в сети фото в купальнике

Маша Ефросинина показала фигуру на отдыхе / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=ru

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ошарашила фанатов фото с отдыха в купальнике. Она сейчас с семьей находится на отдыхе в ОАЭ.

39-летняя знаменитость крайне редко делится снимками своей фигуры в купальнике, и фото в зеленом бикини и накидке в тон произвели фурор на странице ведущей в Instagram.

Ведущая впервые за долгое время решилась продемонстрировать свои формы перед поклонниками.

Подписчицы признались, что фото фигуры Ефросининой их мотивирует заниматься собой, и не скупились в комплиментах.

"Взяла пирожок. Посмотрела фотографии. Положила пирожок обратно", "Красотка! И вам 39 лет?", "Вы просто ходячая мотивация! Выглядите шикарно", "Фигура как у 20-летней ", - отреагировали поклонники.

Чтобы увидеть фигуру Ефросининой во всей красе, стоит пролистнуть до 4 фото из серии:

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