Как удержать себя в форме после праздников: 5 советов от Маши Ефросининой

Маша Ефросинина дала советы, как удержать себя в форме во время застолья / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=ru

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина составила традиционную "пятерочку", которую посвятила очень актуальной теме "как сохранить форму после праздников".

Советами ведущая поделилась на своем YouTube-канале. По ее словам, если придерживаться этих простых правил, то на весах вы не увидите +5 килограмм за пару дней.

Совет №1. Плотно поесть перед застольем.

Не кушать в день застолья, и ждать весь день голодными вечера – табу, считает ведущая. Важно плотно позавтракать и пообедать, перекусить что-то на полдник, и тогда ужин будет "легким", и организм не будет перегружен едой.

Совет №2. Выпить 0,5 литра жидкости.

Если прислушались к первому совету, и плотно покушали в течении дня, но вас все равно тянет что-то сьесть из-за разнообразия праздничного стола, сначала нужно выпить 0,5 литра воды. Тогда не получится сьесть больших порций.

Совет №3. Выпить сорбент.

Ведущая предупредила: перед тем, как назначить себе сорбент, нужно посоветоваться с врачом. К слову, сорбент нужно выпить дважды: до еды, и после, желательно перед сном – облегчится влияние пищи на внутренние органы, и вредные вещества будут абсорбироваться.

Совет №4. Увеличьте прогулки.

Во время новогодних праздников Ефросинина советует не лежать дома, а почаще выходить на улицу, прогуливаться пешком минимум по часу в день.

Совет №5. Кушайте больше овощей.

Если вы не придерживались предыдущих советов ведущей, и хотите есть, - кушайте! Правда, порции нужно подбирать размером со свою ладонь, а затем нужно перекусывать овощами.

"Точите себе овощи, любые, в каких хотите количествах. Вы себя таким образом немного наполните. Через 1-1,5 часа точки этих овощей, можно взять еще оливьешечки, и опять порцию с ладонь", - сказала ведущая.

Что касается алкоголя, ведущая не призывает отказаться от него в новогодние праздники, но советует хотя бы уменьшить дозу, ведь именно он способствует набору веса и отекам.

Смотрите более подробно советы Ефросининой на YouTube:

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