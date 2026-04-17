"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

Кристина Трохимчук
17 апреля 2026, 14:45
Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Надежда Хильская рассказала о работе с Тарасом Цимбалюком.
Надежда Хильская высказалась о Тарасе Цимбалюке
Надежда Хильская высказалась о Тарасе Цимбалюке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, скрин из видео

Известная актриса Надежда Хильская, которая снималась с Тарасом Цимбалюком в фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Любовь и пламя", высказалась о скандальной репутации актера. В интервью РБК-Украина она заявила, что не осуждает коллегу.

Ведущая попросила знаменитость прокомментировать последние скандалы, связанные с Цимбалюком. Интервьюер сделала акцент на том, что Хильская недавно потеряла на войне мужа, а Тарас неоднократно попадал в ситуации, оставлявшие неоднозначный след на его репутации. В ответ на это Надежда заявила, что ее звездный коллега имеет право на ошибку.

Тарас Цимбалюк - скандалы / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря ни на что, я уверена, что человек — это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается, и мог это принимать", — сказала актриса.

Хильская признала, что не одобряет тусовки Цимбалюка со скандальной блогершей Анной Алхим под российскую музыку, но не собирается выступать голосом морали для коллеги. Актриса подчеркнула — для нее в приоритете рабочая совместимость.

Надежда Хильская - фильмы и сериалы
Надежда Хильская - фильмы и сериалы / скрин из видео

"Я не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно — это главное. Тот скандал с Алхимом — да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди", — поделилась Надежда Хильская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Реклама

