"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Надежда Хильская рассказала о работе с Тарасом Цимбалюком.

Надежда Хильская высказалась о Тарасе Цимбалюке

Известная актриса Надежда Хильская, которая снималась с Тарасом Цимбалюком в фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Любовь и пламя", высказалась о скандальной репутации актера. В интервью РБК-Украина она заявила, что не осуждает коллегу.

Ведущая попросила знаменитость прокомментировать последние скандалы, связанные с Цимбалюком. Интервьюер сделала акцент на том, что Хильская недавно потеряла на войне мужа, а Тарас неоднократно попадал в ситуации, оставлявшие неоднозначный след на его репутации. В ответ на это Надежда заявила, что ее звездный коллега имеет право на ошибку.

"Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря ни на что, я уверена, что человек — это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается, и мог это принимать", — сказала актриса.

Хильская признала, что не одобряет тусовки Цимбалюка со скандальной блогершей Анной Алхим под российскую музыку, но не собирается выступать голосом морали для коллеги. Актриса подчеркнула — для нее в приоритете рабочая совместимость.

"Я не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно — это главное. Тот скандал с Алхимом — да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди", — поделилась Надежда Хильская.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

