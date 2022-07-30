У РФ проблемы с подвозом снарядов: на Луганщине партизаны повредили железную дорогу

На Луганщине партизаны вывели из строя железную дорогу / Фото pixaby

Возле Сватово в Луганской области украинские партизаны уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Луганские партизаны работают: возле Сватово сожгли распределительную коробку управления железной дорогой... Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватово. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, которая управляет светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги", - рассказал он.

Таким образом, констатировал Гайдай, подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов на фронт теперь затруднен.

Он уточнил, что ранее оккупанты РФ использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт.

"Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме... не везет оккупантам", - добавил глава Луганской ОВА.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины в результате точного попадания по гостинице в оккупированном РФ Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 оккупантов РФ.

По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

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