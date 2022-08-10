Удар по аэродрому в Новофедоровке мог быть нанесен с оккупированной территории - военный эксперт

Взрывы в Новофедоровке прогремели 9 августа / скриншот

Военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что удар Вооруженных сил Украины по аэродрому в Новофедоровке в аннексированном Крыму мог быть нанесен с оккупированной территории. В будущем подобные "хлопки" могут повториться.

Удар 9 августа укладывается в логику, выбранную украинской армией несколько недель назад.

"Это тактика последовательного нанесения ударов по логистике и военным объектам в тыловом расположении российских войск. Там, где украинские военные могут дотянуться. Здесь нужно понимать еще такую вещь: то, что мы видим на картах, эти линии разграничения, в реальности все совсем не так. Во-первых, этих линий в реальности, разумеется, нет. Во-вторых, российские военные не выстроились в ряд по этим линиям", - объяснил Жовтенко в комменатрии Апострофу.

Эксперт спрогнозировал, что ВСУ воспользуются преимуществом в мобильности артиллерии и актуальности разведданных в будущем. По его словам, наши защитники понимают, где можно проникнуть на оккупированную территорию, отстреляться и оперативно покинуть ее.

"Поэтому, в принципе, я так понимаю, что чем дальше, тем больше будут пользоваться такими преимуществами. Во-первых, мобильностью. Во-вторых, пониманием передвижения и того, как россияне располагаются на тех территориях, которые они условно пока контролируют", - отметил эксперт.

Удары по объектам на полуострове, считает он, ослабляют возможности врага подкреплять и усиливать группировку на юге Украины.

"Вчера буквально была информация о том, что снова на севере полуострова замечено огромное количество российской техники, которую россияне пытаются перебросить на усиление южного направления. Так же, как и стационарные объекты россиян, эти скопления военной техники - это тоже потенциальные цели для ударов", - сказал эксперт.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальные версии "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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