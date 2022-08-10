РФ не обвиняет Украину в ударах по Новофедоровке, чтобы не признавать бессилие своей ПВО – ISW

Взрывы в Новофедоровке прогремели 9 августа / Фото Telegram

В Кремле не обвиняют Украину в ударах по военному аэродрому в Новофедоровке в аннексированном Крыму, чтобы не признавать бессилие своей противовоздушной обороны. Вместо этого в России выдумывают различные причины взрывов по типу "детонации боеприпасов". Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Спустя некоторое время после взрывов в Новофедоровке минобороны России сообщило, что причиной инцидента стал "взрыв нескольких авиационных боеприпасов в складских помещениях авиабазы "Саки".

При этом ведомство заявило, что взрывы якобы не привели к жертвам и повреждениям российской авиационной техники.

Эксперты отмечают, что у Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальные версии "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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