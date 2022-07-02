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Россияне хвастаются, как добивают раненых украинцев: жесткий перехват от СБУ

2 июля 2022, 13:42

Российские захватчики воплощают в Украине свои больные фантазии относитель убийства людей, и не стесняются кичиться этим перед своими родными.

российсике военные, могилы украинцев
Россияне хвастаются, как добивают раненых украинцев/ Reuters

Оккупанты не стесняются рассказывать своим родным, как жестоко убивают людей в Украине. Свои поступки они еще и гордо описывают, хвастаясь ими и не чувствуя ни капли вины.

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехват разговора российского оккупанта, который воюет против ВСУ в Украине, с его женой. В СБУ назвали этот перехват одним из самых жестких, которые вообще публиковались ранее.

В разговоре с женой захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну когда я еще человеку горло перережу?".

Жена сначала как будто удивляется, но потом просто смеется после таких откровений своего мужа.

При этом войну в Украине оккупант называет "вечеринкой", на которой можно воплощать в реальность свою больную фантазию.

"Он просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты будет знать весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты – яркое свидетельство того, какие нелюди нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства", – подчеркнули в СБУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов " Путина".

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