"Осколок попал в живот": оккупанты убили 17-летнюю бандуристку

Оккупанты убили 17-летнюю бандуристку/ скрин с видео, "Соседи Сити", ua.depositphotos.com

17-летняя Анна Кушнеренко погибла, когда пыталась эвакуироваться из Чернигова вместе со своим парнем и знакомыми. Они пытались добраться до своего родного города Мэна, однако вражеский обстрел застал их на пути.

Хоть трагедия произошла три месяца назад, рана на сердце родных девушки не заживает до сих пор. Как всё произошло, мама Анны рассказала изданию "Соседи Сити".

Девушка в последний раз была у родителей в родном городе Мэна за неделю до полномасштабного вторжения россиян. Война застала ее в Чернигове. Анна вместе со своим парнем Виталием, который также был из Мэны, еще в первый день вторжения хотели отправиться домой к родителям, однако не нашлось транспорта.

Две недели Анна, Виталий и двоюродный брат Анны провели в подвале у своего знакомого, скрываясь от российских обстрелов. Однако потом решили всё же попробовать добраться до родных домов.

Их родные не знали, что молодые люди отправились в путь – в тот день они не созвонились утром. Мама Ани узнала, что произошла трагедия, когда ей после обеда позвонила кума и сказала, что в интернете пишут о гибели от обстрелов четырех человек, среди которых и девушка по имени Анна.

"Известно, что дети шли по пешеходному мосту через Десну. Дальше подвезли военные через поля и села и оставили в каком-то селе. Сказали, чтобы шли по прямой к селу Анисова. Прошли где-то километров 5-10. Шли не организовано, на свой страх и риск", – рассказывает мама погибшей девушки.

Молодые люди примерно после десяти часов утра подошли к селу Анисова, дальше их должны были подвезти волонтеры на автомобиле. Однако внезапно началась сильная стрельба.

"Анна сначала кричала от боли, а потом просто тяжело дышала. Ее занесли в дом еще живой. Осколок попал ей в живот, из-за чего никто не рискнул что-то делать, пока не прибудут медики. Потом прибежала местная фельдшер, а потом приехала "скорая" из Куликовки. Всех забрали в больницу, но Аня уже умерла...", – вспоминает мама Ани.

Она отмечает, что девушка любила жизнь и творчество. Анна училась на втором курсе музыкального училища, хорошо играла на бандуре, и свой музыкальный инструмент даже взяла в свою последнюю дорогу. Также девушка пробовала писать песни – одну написала, а вторую дописать уже не успела.

Мама девушки говорит, что рана на сердце от потери ребенка болит с такой же силой, как и тогда, когда произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что из-за вражеского обстрела на Николаевщине погибла 6-летняя девочка. Ребенок жил в Очакове. Когда город обстреливали ракетами захватчики, она как раз спала в своей постели.

Напомним, на Луганщине российские захватчики обстреляли из артиллерии машину, в которой ехала 27-летняя военная медик Мария Власюк. Девушка получила осколочные ранения, в результате которых погибла. Обстрел произошел как раз тогда, когда медик ехала за ранеными.

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