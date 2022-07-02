УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ не нужны: на Запорожье в пьяных разборках погибли и ранены 14 оккупантов

2 июля 2022, 10:41

Причиной разборок оккупантов являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев.

Российская армия
Российские военные устроили перестрелку / УНИАН

На временно оккупированных территориях Украины увеличивается количество вооруженных столкновений между российскими военными. В частности, оккупанты устроили разборки в Запорожской области.

Как говорится в сообщении в Telegram Запорожской областной военной администрации, по информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

"Банальной причиной их возникновения являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное", - отмечается в сообщении.

В частности, вблизи оккупированного города Токмак между российскими военнослужащими возник словесный конфликт, переросший в вооруженную схватку, в результате которой погибло 4 и получили ранения около 10 оккупантов.

Читайте такжеЗачистка пригорода Херсона: ВСУ "покрошили" боевых бурятов Путина

Ранее сообщалось о том, что в городе Пологи буряты и чеченцы обстреляли друг друга.

Среди бурятов и чеченцев, воюющих против Украины на стороне РФ, вспыхнул конфликт. Вследствие этого они схватились за оружие и обстреляли друг друга.

Из-за перестрелки есть погибшие и раненые как среди одних, так и среди других.

Читайте еще:

Запорожская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:42

Для контрнаступления ВСУ нужно много оружия, Украина его получит за месяц, два-три – Подоляк

10:41

ВСУ не нужны: на Запорожье в пьяных разборках погибли и ранены 14 оккупантовВидео

10:15

В Украине обвалился экспорт железной руды

10:00

Один удар – разбит вражеский ЗРПК: ВСУ уничтожили Панцирь-С1 войск РФ за 15 млн долларовВидео

09:58

Бегство оккупантов с острова Змеиный: в Пентагоне рассказали об ударе ВСУ ГарпунамиВидео

Реклама
09:55

"Меня это убило": Подкопаева высказалась о предательстве ЛоракВидео

09:28

Ракетные удары по жилым домам: у Зеленского раскрыли новую тактику РФВидео

09:09

ВСУ достигают успехов в боях с войсками РФ: HIMARS крушат командные пункты оккупантов – ПентагонВидео

08:59

В США предупредили: оккупанты готовят окружение Лисичанска, прорываются с южного флангаВидео

08:57

У нас начинаются изменения только там, где все заканчиваетсямнение

08:27

Зачистка Змеиного: ударом ВСУ уничтожена техника оккупантов

08:26

Враг не прорвался под Славянском и у Лисичанска, а на Херсонщине растет сопротивление – ГенштабВидео

07:33

Армия Украины ударит по Крымскому мосту: Арестович назвал условие атаки на эстакадуВидео

07:10

Как прочистить засор в трубах подручными средствами: 3 простых способа

07:00

День налоговой службы Украины 2022: поздравления, картинки и открытки к празднику

06:26

Победить Украину они уже не смогут никогдамнение

06:00

Заплатят за все: каким образом Украина получит арестованные российские 300 миллиардов

04:30

Украину раскалит до +35º: синоптик назвал самый жаркий день июляВидео

04:22

Как сделать мягким мясо при варке и тушении: секреты шеф-повара

03:42

Украина способна поставить РФ на колени военным путем - политологВидео

Реклама
03:10

Дешево и без химии: 3 способа сделать чистящее средство в домашних условиях

02:37

Перелом в войне – через 2 месяца: астролог дала обнадеживающий прогноз для УкраиныВидео

02:03

Поздравления с Вознесением Господним в прозе, красивые картинки и открытки к празднику

02:01

Женский гороскоп на неделю 4-10 июля: Близнецам – семейные проблемы, Весам – знаки судьбы, Стрельцам – везениеВидео

01:32

Вторая атака на Киев: когда произойдет вторжение со стороны Беларуси - прогноз экспертаВидео

01:02

Жена Павлика Репьяхова выиграла суд против его бывшей жены

00:49

Дорофеева удивила сеть аккапельным пением

00:23

Ратаковски без одежды разлеглась на ковре с другом и показала фото

01 июля, пятница
23:54

По какому принципу ПВО закрывает украинское небо: ответ ВСУВидео

23:21

"Повторять ошибки не будем": Арестович заявил, что ВСУ вряд ли займут остров ЗмеиныйВидео

23:11

ВСУ вышибают оккупантов: на юге враг отступает на запасные рубежиВидео

23:09

"Я люблю Москву": Роднянский прокомментировал своё возвращение в Россию

22:53

Украина не сядет за стол переговоров с циничным убийцей - ПодолякВидео

22:37

Угроза окружения ВСУ: у Зеленского раскрыли детали боев за ЛисичанскВидео

22:20

Возможное вторжение Беларуси: Жданов поведал, какие задачи поставит ПутинВидео

22:07

Приметы на 2 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:58

Дальнобойная ПВО и мощные снаряды: США вооружат ВСУ на $820 млнВидео

21:27

Оккупанты РФ накрыли Змеиный фосфорными бомбамиВидео

20:59

Генерал США разнес тактику оккупантов РФ: некомпетентность, глупость и аморальностьВидео

20:46

Флот РФ не сможет безопасно атаковать юг Украины, потому что потерял контроль над Змеиным - WSJВидео

Реклама
20:25

Зачистка пригорода Херсона: ВСУ "покрошили" боевых бурятов ПутинаВидео

20:08

Самые богатые люди мира обеднели на 1,4 трлн долларов с начала года - Bloomberg

19:55

Командные пункты мешает с землей: в РФ истерят из-за ударов HIMARS ВСУВидео

19:53

Будет перелом в войне: крах экономики РФ может привести к победе Украины - экс-премьер РФ

19:30

Путин вылез вдруг из бункера и сморозил глупостьмнение

19:27

На Николаевщине ВСУ уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников

19:22

Оккупанты провалили разведку боем под Лисичанском: ВСУ отбросили врагаВидео

18:59

Переговоры о встрече Зеленского с Путиным: в ОП дали категоричный ответВидео

18:43

Налетят шквалы и грозы: в семи областях Украины объявили штормовое предупреждениеВидео

18:26

"Террор России": Зеленский жестко отреагировал на кровавый удар по СергеевкеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять