ВСУ не нужны: на Запорожье в пьяных разборках погибли и ранены 14 оккупантов

Причиной разборок оккупантов являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев.
На временно оккупированных территориях Украины увеличивается количество вооруженных столкновений между российскими военными. В частности, оккупанты устроили разборки в Запорожской области.
Как говорится в сообщении в Telegram Запорожской областной военной администрации, по информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.
"Банальной причиной их возникновения являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное", - отмечается в сообщении.
В частности, вблизи оккупированного города Токмак между российскими военнослужащими возник словесный конфликт, переросший в вооруженную схватку, в результате которой погибло 4 и получили ранения около 10 оккупантов.
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Ранее сообщалось о том, что в городе Пологи буряты и чеченцы обстреляли друг друга.
Среди бурятов и чеченцев, воюющих против Украины на стороне РФ, вспыхнул конфликт. Вследствие этого они схватились за оружие и обстреляли друг друга.
Из-за перестрелки есть погибшие и раненые как среди одних, так и среди других.
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