"Спала, когда прилетела ракета РФ": Осадчая показала погибшую на Николаевщине 6-летнюю девочку

Катя Осадчая/ Instagram Кати Осадчей

Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала на своей странице в Instagram фото 6-летней девочки, которая погибла в результате ракетного обстрела оккупантами Николаевщины.

Ребенок жил в Очакове. Когда город обстреливали ракетами захватчики, она как раз спала в своей постели.

Ведущая отметила, что это фото должен увидеть весь мир, который живет своей жизнью, чтобы другие государства поняли, что нужно закрыть небо над Украиной и остановить гибель маленьких детей и всех других украинцев.

"Девочке из Очакова было 6, она имела свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс... играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети. Просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда...", – написала Осадчая.

Она отметила, что никто в мире не имеет права обрывать жизни других людей по чьему-то решению.

"Мы требуем закрыть небо. Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки! Спи спокойно, ангелочек, прости нас, взрослых, за этот ужасный мир...", – написала ведущая.

Погибшая 6-летняя девочка в Очакове/ Instagram Кати Осадчей

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывал, что 6-летняя девочка погибла в результате обстрелов оккупантами города Очаков Николаевской области в ночь на 28 июня.

Кроме ребенка, во время обстрела города погибли еще два человека. Пострадали всего шесть человек, среди которых есть дети. В частности, 3-месячный младенец попал в больницу и сейчас находится в коме.

Напомним, рано утром 29 июня оккупанты снова обстреляли Николаев. В городе прогремели мощные взрывы, вспыхнул пожар. На местах "прилетов" продолжаются поисково-спасательные работы. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

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