Младенец в коме, 6-летняя девочка погибла: последствия обстрелов оккупантами Николаевщины

Обстрел Николаевщины – младенец в коме, 6-летняя девочка погибла/ antikor.com.ua УНИАН

В результате обстрелов оккупантами города Очаков Николаевской области погибла 6-летняя девочка, 3-месячный младенец попал в больницу и сейчас находится в коме.

Кроме ребенка, во время обстрела города погибли еще два человека. Пострадали всего шесть человек, среди которых есть дети. Об этом рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Захватчики совершили обстрел Очакова около 04:00 во вторник, 28 июня. Они попали по территории городского рынка, зданию дворца культуры, а также в частный сектор, где было зафиксировано прямое попадание в два жилых дома.

Из-за атаки российских военных в некоторых районах города отсутствует водо-, газо -, энергоснабжение и интернет.

Оккупанты обстреляли и другие районы Николаевской области. Так, были обстрелы в ряде общин Баштанского и Николаевского районов. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Обстрел оккупантами Николаева

Захватчики в ночь на 28 июня запустили по Николаеву 11 ракет, часть из них сбила ПВО, рассказал Виталий Ким.

По его словам, оккупанты стреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган". Вследствие этого были повреждены частные дворы, дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы также упали возле остановки общественного транспорта.

По словам Кима, пока информация о пострадавших не поступала.

Напомним, утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Сейчас уточняется информация о пострадавших и последствиях.

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