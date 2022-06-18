Взять до 1 сентября: российская пропагандистка Симоньян размечталась о захвате Николаева

Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян очень и очень возмутили планы украинских властей категорически запретить изучать русский язык в Николаеве.
Кремлевские пропагандисты (как обычные, так и телевизионные) в поте лица отрабатывают свои гигантские зарплаты и все время ставят новые "цели" для русских оккупантских войск. Теперь Маргарита Симоньян разъерепенилась и требует захватить Николаев "до 1 сентября" ‒ до нового учебного года.
Российскую пропагандистку очень и очень возмутили планы украинских властей категорически запретить изучать русский язык в Николаеве с начала учебного года 2022/2023.
"С 1-го сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1-го сентября", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
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Скандал между Симоньян и Галкиным с Пугачевой.
Шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Он поддержал Украину и осудил действия россии.
Позже на Галкина началась настоящая травля на его родине. В частности, пропагандистка Симоньян назвала Галкина гомосексуалистом.
На защиту Пугачевой и Галкина вдруг встал бывший супруг певицы Филипп Киркоров. Он записал видеообращение, в котором осудил Симонян и заступился за Пугачеву и Галкина.
"Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?.Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - гневно отреагировал певец.
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