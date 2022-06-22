Ответка за Николаев: по оккупантам РФ в Скадовске нанесен ракетный удар

В порту могли базироваться российские ракетные комплексы "Искандер", ударившие сегодня по Николаеву.
В среду, 22 июня, по порту во временно оккупированном Россией Скадовске Херсонской области был нанесен ракетный удар.
В Сети опубликовали соответствующее видео. На кадрах запечатлен столб дыма, поднимающийся надо портом Скадовска.
"Порт горит. Две ракеты прилетело", - комментируют происходящее очевидцы, которые делали запись.
В Сети пишут, что был взорван БК рашистов. По некоторым данным, в порту могли базироваться российские ракетные комплексы "Искандер", ударившие сегодня по Николаеву.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.
Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.
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