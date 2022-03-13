В Скадовске оккупанты разместились на ночь в детском садике

В Скадовске враги спрятались в детском садике

В город Скадовск Херсонской области зашла колонна российской техники. Оккупанты разместились в одном из детских лагерей, говорится в заявлении городского головы Александра Яковлева.

По его словам, вражеская колонна заехала в город после обеда.

Колонна российских военных составляет около 30 единиц техники. Также Яковлев добавил, что оккупанты останутся в Скадовске на ночь.

Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.