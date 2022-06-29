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Тернополянке вручили повестку посреди улицы: ей пришлось идти в военкомат

29 июня 2022, 15:14

За нарушение комендантского часа, вместо профилактической беседы или штрафа, женщине дали повестку в военкомат.

Тернополянке вручили повестку посреди улицы: ей пришлось идти в военкомат / скриншот, 20 минут

Жительница Тернополя получила повестку в военкомат за нарушение комендантского часа.

Женщину остановил патруль в 23:05 и прямо на улице вручил повестку с требованием во вторник, 28 июня, явилась в указанное время в городской центр комплектования и социальной поддержки (военкомат), пишет "20 минут Тернополь".

"Вместо профилактической беседы или штрафа, она получила от патруля повестку в военкомат. Как утверждает женщина, мужчины были в военной форме, а документ, который ей вручили, был с печатью и за подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки. говорится в сообщении.

Виктория - учительница истории по образованию, не военнообязанная. По ее словам, муж и отец уже защищают страну в составе ВСУ.

Читайте такжеУкраинцам могут раздавать повестки где угодно: закон не нарушается - Сухопутные войскаОднако, возражать Виктория не стала и 28 июня прибыла в военкомат.

"Я волновалась, но понимаю, что нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться",– рассказала Виктория.

Женщина призналась, что сотрудники военкомата были шокированы, когда увидели ее, извинились и отпустили.

"Говорят, что не понимают, как так получилось. Извинились и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала", – вспомнила Виктория. Также в военкомате забрали повестку, которую ей выдали в патруле накануне.

Напомним, ранее в городском совете популярного лечебного курорта Трускавца, что на Львовщине, решили радикально сражаться с теми, кто нарушает запрет и купается в питьевом озере. Во время очередного аппаратного совещания в мэрии решили, что теперь будут вручать повестки в военкомат всем купальщикам ‒ аналогичные санкции уже применяются и к нарушителям комендантского часа.

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