Кто купается в озере для питья, тому повестка: в Трускавце решили радикально бороться с нарушителями

коллаж повестка / коллаж фото УНИАН и "Джерела Трускавця"

В городском совете популярного лечебного курорта Трускавца, что на Львовщине, решили радикально сражаться с теми, кто нарушает запрет и купается в питьевом озере. Об этом сообщили в городском совете депутатов этого населенного пункта.

С такими нарушителями в Трускавце сражаются не первый год. Впрочем, до поры, до времени не помогали ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни полиция. Нарушители все равно каждое утро купаются в озере.

Во время очередного аппаратного совещания в мэрии Трускавца решили, что теперь будут вручать повестки в военкомат всем купальщикам ‒ аналогичные санкции уже применяются и к нарушителям комендантского часа.

Кроме того, говорят депутаты, в водоем периодически будут осуществляться рейды с участием представителей водоканала, полиции и военкомата.

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Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники задержали группу контрабандистов, которые ожидали партию сигарет для доставки на территорию Румынии.

"Учитывая хорошее физическое состояние нарушителей, их любовь к камуфлированной одежде, правоохранители сообщили о них военкомат. По имеющейся информации, все нарушители границы, кроме 17-летнего юноши, уже проходят медицинское освидетельствование для призыва по мобилизации", - рассказали пограничники.

Позднее профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков говорил, что в Кабмине сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов.

И, естественно, при условии обязательного скорого возвращения таких мужчин в Украину.

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