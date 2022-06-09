На Буковине пойманные на границе с поличным контрабандисты получили повестки в военкомат

Задержанные контрабандисты / Facebook/zahidnuy.kordon

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники задержали группу контрабандистов, котором вручили повестки в военкомат.

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, 8 июня, пограничники Черновицкого отряда задержали десять контрабандистов, ожидавших партию сигарет для доставки на территорию Румынии.

Отмечается, что нарушителями оказались мужчины в возрасте 17-35 лет из пограничного села Красноильск.

При этом всем нарушителям, кроме несовершеннолетнего, вручили военные повестки. Пограничники оформили на задержанных протоколы админпроизводства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Учитывая хорошее физическое состояние нарушителей, их любовь к камуфлированной одежде, правоохранители сообщили о них военкомат. По имеющейся информации, все нарушители границы, кроме 17-летнего юноши, уже проходят медицинское освидетельствование для призыва по мобилизации", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, как украинцы тащат тонны "сигаретной контрабанды" через заснеженные Карпаты

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