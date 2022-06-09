УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Буковине пойманные на границе с поличным контрабандисты получили повестки в военкомат

9 июня 2022, 17:59

Нарушителями оказались мужчины в возрасте 17-35 лет из пограничного села Красноильск.

Задержанные контрабандисты / Facebook/zahidnuy.kordon

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники задержали группу контрабандистов, котором вручили повестки в военкомат.

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, 8 июня, пограничники Черновицкого отряда задержали десять контрабандистов, ожидавших партию сигарет для доставки на территорию Румынии.

Отмечается, что нарушителями оказались мужчины в возрасте 17-35 лет из пограничного села Красноильск.

При этом всем нарушителям, кроме несовершеннолетнего, вручили военные повестки. Пограничники оформили на задержанных протоколы админпроизводства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Учитывая хорошее физическое состояние нарушителей, их любовь к камуфлированной одежде, правоохранители сообщили о них военкомат. По имеющейся информации, все нарушители границы, кроме 17-летнего юноши, уже проходят медицинское освидетельствование для призыва по мобилизации", — говорится в сообщении.

Читайте такжеДвое украинских дипломатов "погорели" на контрабанде и коррупции

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как украинцы тащат тонны "сигаретной контрабанды" через заснеженные Карпаты

Читайте еще:

контрабанда Черновицкая область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:59

На Буковине пойманные на границе с поличным контрабандисты получили повестки в военкомат

17:54

Критические 30 дней: почему российская армия в Украине скоро закончитсямнение

17:53

Россия напала на Украину с Беларуси и пускает оттуда ракеты: Минск и Киев больше не города-побратимыВидео

17:41

Все мужчины ушли в ВСУ, несмотря на просьбы остаться: невероятная история одной волынской семьиВидео

17:32

Робби Уильямс планирует выступить в Украине на "Евровидении-2023"

Реклама
17:13

Россия хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ - СМИВидео

17:11

В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам, воевавшим за УкраинуВидео

17:02

Унижать Путина не опасно, давление по максимуму поставит военную машину РФ на колени – РасмуссенВидео

17:00

"Сиротами осталось пятеро детишек": на Виннитчине похоронили убитого под Изюмом бойца ВСУ

16:57

Путину выбирают преемника: эксперт спрогнозировал смену власти в КремлеВидео

16:41

Войска Путина минируют Херсонскую область боеприпасами прошлого столетияВидео

16:30

Вражеский штурм под Бахмутом нарвался на мощную ответку ВСУ: рашисты отошли с потерямиВидео

16:24

Джонни Депп простит долг своей бывшей: но есть нюанс

16:23

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

16:21

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицерВидео

16:19

Лидеры Европарламента призвали на саммите 23-24 июня решить вопрос Украины в ЕвросоюзеВидео

15:59

Угроза для всей Европы: Зеленский предупредил о рисках ядерного удара РФВидео

15:54

Один пилот спасал свою жену с "Азовстали": новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на заводВидео

15:48

Украинские бойцы "поджарили" врага в поле: российская БМП сгорела с рашистамиВидео

15:34

Армия Украины освободит Северодонецк за 2-3 дня, если Запад даст дальнобойное оружие – ГайдайВидео

Реклама
15:23

Они убивают простых людей: Ирина Билык высказалась о российских звездах

15:20

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

15:04

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:00

Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала "ДНР" - разведкаВидео

14:56

Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами: потрясающие фото

14:55

В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили срокиВидео

14:52

Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка" – ГайдайВидео

14:45

Кремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения Украинемнение

14:44

"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его названиеФотоВидео

14:26

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

14:21

Держали 300 людей в "подвале смерти": обнародованы данные и фото палачей из ЯгодногоФото

14:21

Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

14:20

В Киев привезли тела защитников Мариуполя: удалось доставить 58 человек

13:59

ВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - РезниковВидео

13:58

В панике бежали в лес: украинские десантники уничтожили десятки бурятов на ДонбассеВидео

13:46

В Мариуполе от русского снаряда вместе с семьей погибла глава "Службы по делам детей"

13:34

Наследник известного миллиардера Баффетта приехал в Киев поездом УкрзализныциВидео

13:26

Оккупанты сходят с ума на фронте: записывают видео в Tik-Tok под песни о ВСУВидео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова еще не опускалиВидеоблоги

13:21

Не стиралками едиными: россияне украли песню Кузьмы "Мам"Видео

Реклама
13:16

Польские САУ "Краб" уничтожают рашистов: в Минобороны рассказали о переданном Украине оружииВидео

13:11

ВСУ "задвухсотили" офицера оккупантов, который мечтал "устроить Бучу" по всей Украине

13:00

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – завистьВидео

12:50

Война будет более жестокая: генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФВидео

12:37

Муж Лорак показал, как танцует и бесится их общая дочь София

12:33

Сожгли девять русских танков: офицер ВСУ рассказал о неравном победном бою под ИзюмомВидео

12:20

Потеряла мужа и сына: солистка "Лисапетного батальона" рассказала, как пережила трагедиюВидео

11:59

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - ДаниловВидео

11:47

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

11:47

Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружиеммнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять