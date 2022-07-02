"Личные комплексы Путина": у Зеленского ответили на шантаж и террор РФ

Владимир Путин / Reuters

Мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Среди них в своем Twitter он назвал: газовый шантаж, искусственные кризисы, инфляцию, политические убийства, химическое оружие, террор и постоянную ложь.

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина", - написал Подоляк в Twitter.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

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