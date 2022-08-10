"Вали всех": идентифицирован оккупант, который лично отдавал приказы расстреливать украинцев

Антон Струев совершал военные преступления в Украине / Фото facebook.com/VenediktovaIryna

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили телефонный разговор, в котором российский захватчик отдает приказ расстрелять гражданских украинцев в Броварском районе Киевской области, и разыскали свидетеля, которому удалось выжить. Совершил преступление оккупант Антон Струев.

Захватчик также лично пытал украинцев во время допросов в марте 2022 года.

"Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркут" приказал расстрелять гражданских, СБУ нашла выжившего мужчину. Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении по ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны", – отметили в СБУ.

По данным Службы безопасности, Струев лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевщины.

"В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором "Беркут" дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех!" Есть гражданские – в расход всех!". А в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их", – говорится в сообщении.

СБУ также удалось найти местного жителя, которому удалось выжить после того, как по приказу Струева российские оккупанты пытались его застрелить.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения тот выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", – рассказали в СБУ.

Антон Струев родился в городе Кувандык Оренбургской области РФ. Весной 2022 года командовал ротой отдельной мотострелковой бригады.

9 мая бригаде, в которой служит оккупант, президент РФ Владимир Путин присвоил "почетное звание".

Военные преступления России в Украине

Российский оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей. Об этом свидетельствует аудиоперехват его телефонного разговора с сестрой, который был опубликован ГУР Минобороны в июле.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну, когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

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