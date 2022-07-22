Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУР

Российские оккупанты рассказывают об огромных потерях / коллаж Reuters, УНИАН

Российский оккупант не ожидал, что воевать против украинцев будет так тяжело. Он пожаловался своей подруге на огромные потери россиян и призвал ее не верить тому, что говорят в пропагандистских новостях. Об этом говорится в перехваченной телефонном разговоре.

Оккупанта перебросили под изюм. Он рассказал, что российские военные даже уничтожили башни мобильной связи, чтобы мирные украинцы не имели возможности передавать информацию ВСУ о размещении вражеской техники.

Он рассказал подруге о том, что получил контузию, но теперь готовится к новому наступлению.

"Нас, короче, из роты 10 человек осталось. Было 107 человек, а осталось 10. Четверо из них уехали, нас осталось шесть. Из первого взвода остался только я. Было в первом взводе 22 человека", - рассказал военный РФ.

Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.Читайте также"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.Другие новости: