Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУР

Оккупанты уничтожают башни мобильной связи, чтобы украинцы не "сливали" ВСУ позиции российских военных.
Российский оккупант не ожидал, что воевать против украинцев будет так тяжело. Он пожаловался своей подруге на огромные потери россиян и призвал ее не верить тому, что говорят в пропагандистских новостях. Об этом говорится в перехваченной телефонном разговоре.
Оккупанта перебросили под изюм. Он рассказал, что российские военные даже уничтожили башни мобильной связи, чтобы мирные украинцы не имели возможности передавать информацию ВСУ о размещении вражеской техники.
Он рассказал подруге о том, что получил контузию, но теперь готовится к новому наступлению.
"Нас, короче, из роты 10 человек осталось. Было 107 человек, а осталось 10. Четверо из них уехали, нас осталось шесть. Из первого взвода остался только я. Было в первом взводе 22 человека", - рассказал военный РФ.
Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.Читайте также"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев
Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.Другие новости:
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