Поехал "развеяться" и напоролся на пули: в Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева

По автомобилю российского пропагандиста Игоря Мангушева обильно стреляли ‒ чтобы остановить его. А потом уже ему выстрелили в затылок.

В Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева / коллаж фото "АстраПресс" и ua.depositphotos.com

В Сети всплыли некоторые подробности покушения на убийство российского неонациста и офицера армии боевиков Игоря Мангушева (позывной "Берег"). Об этом сообщает один из Telegram-каналов, которые находятся под контролем оккупантов.

Есть информация, что в минувшую пятницу он поехал во временно оккупированную Кадиевку (до декоммунизации город назывался Стаханов ‒ Главред) ‒ мол, чтобы "развеяться".

"Ночью военные доставили его в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. В 2.30 в Стаханове была обнаружена машина "Берега" с пулевыми отверстиями", ‒ говорится в тексте.

Причем, по всей видимости, по авто Мангушева обильно стреляли ‒ чтобы остановить его.

"Судя по всему, огонь велся, чтобы остановить машину. В затылок "Берегу" выстрелили где-то в другом месте", ‒ говорится в тексте.

Скандал с пропагандистом Мангушевым

Эпизод случился в августе прошлого года. Неонацист Игорь Мангушев принес на свое выступление в ночном клубе в стране-агрессоре череп и заявил, что он принадлежит украинскому защитнику завода "Азовсталь" в осажденном Мариуполе.

Мангушев (в среде оккупантов известный под псевдонимом "Берег") размахивал черепом и заявлял - мол, примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что русские агрессоры "воюют за идею, а не с людьми".

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. [...] Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (нецензурно - Главред), сколько надо убить украинских солдат", - говорил тогда пропагандист.

4 февраля стало известно, что Мангушев во временно оккупированной Кадиевке получил огнестрельное ранение головы и находится в тяжелом состоянии в большице.

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