'Уже не жилец': оккупант, показывавший череп якобы защитника Мариуполя, словил пулю в голову

Пропагандиста и офицера армии оккупантов Игоря Мангушева доставили в больницу в Кадиевке на Луганщине в состоянии стабильно тяжелом.

Оккупант, показывавший череп якобы защитника Мариуполя, словил пулю в голову / коллаж фото "АстраПресс" и ua.depositphotos.com

В городе Кадиевка (до декоммунизации − Стаханов) прострелили голову пропагандисту, неонацисту и офицеру армии оккупантов Игорю Мангушеву. Об этом первым написал в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По его данным, Мангушев мог получить пулю во время конфликта с боевиками из отрядов, которые подчиняются чеченскому диктатор Рамзану Кадырову.

"Мангушеву прострелили его собственный череп. Пока жив, но с таким ранением перспективы неважные. Случилось это разумеется не на фронте, а в тылу, в Стаханове. Подробности пока противоречивы, но говорят есть повод разок крикнуть "Ахмат-сила"!", — сообщил Казанский.

Как пишут в Telegram-каналах, которые контролируются русскими оккупантами, его доставили в больницу в Кадиевке в состоянии стабильно тяжелом − с негативной тенденцией. Предположительно, ему выстрелили в затылок из пистолета калибром 9 миллиметров.

Новость о ранении Мангушева вызвала заметное уныние среди оккупантов.

"Берег (позывной Мангушева - Главред) уже, скорее всего, не жилец". Если и каким-либо чудом нейрохирурги его спасут, то он останется парализованным овощем с трубочкой, торчащей во рту, по которой будет капать слюна. Для него все закончено", - жалобно пишут они.

По данным журналистов, Мангушев является лидером ЧВК "Енот", которая была создана на базе националистического движения "Светлая Русь", участники которого занимались облавами на мигрантов в России, и Ассоциации военно-патриотических клубов "Резерв". "Еноты" участвовали в военных кампаниях на Донбассе и в Сирии, а также при аннексии Крыма в 2014-м.

Скандал с пропагандистом Мангушевым

Эпизод случился в августе прошлого года. Неонацист Игорь Мангушев принес на свое выступление в ночном клубе в стране-агрессоре череп и заявил, что он принадлежит украинскому защитнику завода "Азовсталь" в осажденном Мариуполе.

Мангушев (в среде оккупантов известный под псевдонимом "Берег") размахивал черепом и заявлял - мол, примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что русские агрессоры "воюют за идею, а не с людьми".

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. [...] Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (нецензурно - Главред), сколько надо убить украинских солдат", - говорил тогда пропагандист.

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