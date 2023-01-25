Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в боях под Бахмутом героически погибли двое молодых бойцов – Валентин Демьяненко и Глеб Иванов. Они были студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Как сообщают в университете, Глеб Иванов учился на курсе политологии факультета социальных наук и социальных технологий НаУКМА. Летом этого года должен был получить диплом. С начала полномасштабной войны Глеб присоединился к обороне нашей страны.
Валентин Демьяненко – студент факультета экономических наук НаУКМА, который в июне 2022 года должен был получить диплом менеджера. Но 24 февраля Валентин взял академический отпуск и добровольно пошел защищать Украину. Планировал в феврале 2023 года вернуться к учебе и летом закончить университет.
"Последние две недели Валентин и Глеб провели вблизи Бахмута Донецкой области, где в ожесточенных боях до последнего героически боролись, защищая Украину. Оба были светлыми, талантливыми, перспективными, полными планов на будущее... Самое малое, что мы можем сделать в память о Валентине и Глебе – это приложить все усилия, чтобы одержать победу и построить такую страну, о которой они мечтали и за которую погибли", - отмечают в Могилянке.
Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.
Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".
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