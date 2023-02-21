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Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

21 февраля 2023, 09:18
Тарас и Ольга Мельстер воевать пошли вместе, никто не смог их разлучить. Они отбивали атаку, когда в траншею "прилетело".
Тарас и Ольга Мельстер
Супруги Тарас и Ольга Мельстер погибли в одном окопе / Фото УНИАН, kypur.net

В боях за Украину погибла молодая супружеская пара из Кропивницкого. Тарас и Ольга познакомились еще детьми, когда им было 8 лет, в 25 - они поженились, а спустя 6,5 лет погибли в одном окопе на фронте.

Они были знакомы практически всю жизнь. Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России, пара жила в крошечной квартирке с голыми стенами и огромной собакой Микой в Кропивницком, пишет The New York Times.

Тарас Мельстер был программистом. Ольга проводила онлайн-курсы по украшению имбирных пряников.

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С началом российского вторжения, как и многие другие украинцы, они пошли помогать стране. Тарас вступил в силы территориальной обороны, Ольга стала поваром в одной из добровольческих групп, помогающих в военных действиях.

"Мы никогда не думали, что пойдем на фронт", - поделился друг Тараса Виталий Белоус, который был водителем автобуса.

В конце мая подразделение Тараса перебросили на Донбасс. Ольга тоже решила ехать с ним, хотя ее отговаривали и родные, и командир части.

Они прошли обучение по обращению с огнестрельным оружием, а затем оказались в районе города Северодонецка. Как рассказал командир части капитан Владимир Канчук, они должны были стать второй или даже третьей линией обороны. Но потом, когда погибло много профессиональных солдат, их перебросили к так называемой "нулевой линии".

Ольга и Тарас Мельстер
Ольга поехала вместе с мужем на фронт / Фото persha.kr.ua

Ольга была единственной женщиной в отряде. Их задачей было удержать траншею и не дать оккупантам продвинуться. Но россияне так сильно обстреливали этот район, что к середине июня боевая часть из 80 человек сократилась до 25-ти.

"Я думаю, они знали, что умрут там", - сказала мама Тараса Людмила.

Капитан Канчук говорит, что Ольгу все время пытались отогнать от окопов, но она старалась быть ближе к мужу.

Когда российская пехота атаковала, девушка помогала отражать атаки, выглядывала из окопа и открывала огонь из автомата. В тихие минуты Тарас и Ольга лежали вместе в соснах.

Тарас и Ольга Мельстер
Тарас и Ольга Мельстер / Фото kypur.net

21 июня Ольга присоединилась к Тарасу и Виталию в окопе. Оккупанты выпустили несколько снарядов. Потом обстрел усилился, деревья вокруг них были разорваны на части.

Виталий точно не помнит, что произошло дальше. По его словам, он услышал оглушительный взрыв и почувствовал, как земля поднимается вокруг него, а кровь прилипла к его лицу.

"Что-то лежало на нем в окопе. Он нащупал грязь. Он нашел тела Тараса и Ольги рядом друг с другом. Затем он потерял сознание", - пишет издание.

По словам выживших солдат, Тараса и Ольгу убила либо большая ракета, либо бомба, выпущенная из самолета.

Платформа "Мемориал" заявила, что из тысяч украинских жертв Тарас и Ольга были единственным случаем, когда муж и жена вместе служили и погибли на передовой.

Тарас и Ольга Мельстер погибли 21 июня 2022 года возле поселка Боровское Луганской области. Церемония прощания состоялась 27 июня на Аллее почетных воинских захоронений Дальневосточного кладбища в Кропивницком.

Похороны Тараса и Ольги Мельстер
Церемония прозщания с Тарасом и Ольгой Мельстер / Фото suspilne.media

Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины 4 января трагически погиб 32-летний защитник Павел Прищепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.

Также, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

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