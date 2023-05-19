"Батальон в день": Резников озвучил огромные потери РФ под Бахмутом

Всего к этому времени РФ уже потеряла под Бахмутом до 70 тысяч личного состава своей армии убитыми и ранеными, говорит министр обороны Украины.

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Резников озвучил огромные потери РФ под Бахмутом/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, "Радио Свобода"

Армия страны-агрессора России несет огромные потери на Бахмутском направлении. Оккупанты теряют под Бахмутом по батальону в день.

Такие цифры ежедневных потерь среди российских захватчиков на этом направлении продолжают фиксироваться и дальше. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума, пишет "РБК-Украина".

"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", – рассказал Резников.

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Он отметил, что украинские военные, которые держат оборону в Бахмуте, уменьшают наступательный потенциал российских оккупантов и сдерживают их от движения в наступление на других участках линии фронта. Резников подчеркнул, что это сейчас очень важно.

Также он рассказал, что в целом по состоянию на это время российские захватчики уже потеряли на Бахмутском направлении до 70 тысяч личного состава убитыми и ранеными.

Ситуация в Бахмуте

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что армия РФ имеет только два варианта действий в Бахмуте: либо оккупанты выйдут из города и отойдут на стартовые позиции в район Попасной, либо останутся там и будут полностью уничтожены. Украинские военные смогут выбивать российских захватчиков из Бахмута, заняв выгодные позиции. А россияне при этом окажутся в невыгодной для себя ситуации и будут, словно мишень в тире.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что Украина перехватила тактическую инициативу в боях в районе Бахмута. ВСУ во время контратак добились тактически значимых успехов в районе Бахмута. Аналитики отмечают, что ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр прокомментировала заявления оккупантов о том, что они якобы имеют "полный контроль" над Бахмутом. Она подчеркнула, что информационные вбросы врага являются еще одной попыткой выдать желаемое за действительное.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

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