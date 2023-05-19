"Конфликт приближается": на Западе предупредили о риске эскалации с Россией

В Североатлантическом альянсе впервые за многие годы могут утвердить план действий на случай нападения государства-агрессора России, пишут журналисты.

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На Западе не исключают войны с Россией и других рисков военных рисков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

После полномасштабного нападения агрессора России на Украину существует угроза эскалации конфликта с Москвой. К концу десятилетия мир станет более опасным и нужно готовиться к новым вызовам, среди которых, в том числе, рост влияния Китая и распространение экстремизма в африканских странах. Об этом заявил министр Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщает Financial Times, он рассказал о том, что существует риск вспышки более масштабной глобальной конфронтации в мире до конца текущего десятилетия.

"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, а оборона будет важнее для нашей жизни", - отметил Уоллес и призвал увеличить военные расходы до 2,5% ВВП.

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По его словам, после полномасштабного военного вторжения России в Украину есть вероятность более широкого конфликта с Москвой. Среди вызовов также рост влияния Китая и распространения экстремизма в странах Африки.

"Я думаю, что конфликт приближается, будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим... Я думаю, что близится конфликт с рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть готовыми к этому", - сказал Бен Уоллес и подчеркнул, что сейчас мир переживает "конец аномального периода после холодной войны".

В НАТО не исключают войну с Россией

Согласно сведениям Reuters, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится в июле, страны намерены утвердить тысячи страниц секретных документов, в которых будет сказано, как планирует действовать блок в случае нападения России.

Если документы утвердят, это будет означать фундаментальный сдвиг в политике НАТО, поскольку даже во время войн в Афганистане и Ираке блок не разрабатывал планов относительно широкомасштабной обороны.

"Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки... Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - подчеркнул высокопоставленный военный чиновник Альянса, адмирал Роб Бауэр.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы отбросить оккупационные войска России с захваченных территорий. По словам главы государства, Путину придется искать выход в ситуации, когда украинские войска подойдут к оккупированному Крыму.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал о том, что агрессор Россия опасается фатального удара со стороны ВСУ и пытается подготовить мощные резервы в попытке сдержать украинский натиск. Помимо этого враг готовится и к наступательным операциям.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупанты РФ собрали в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей 152 тысячи войск. Захватчики укрепляются и готовятся к "оборонительным" действиям.

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