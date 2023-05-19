УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Конфликт приближается": на Западе предупредили о риске эскалации с Россией

Андрей Ганчук
19 мая 2023, 14:53 обновлено 19 мая, 15:01
115
В Североатлантическом альянсе впервые за многие годы могут утвердить план действий на случай нападения государства-агрессора России, пишут журналисты.
военные НАТО, войска РФ
На Западе не исключают войны с Россией и других рисков военных рисков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

После полномасштабного нападения агрессора России на Украину существует угроза эскалации конфликта с Москвой. К концу десятилетия мир станет более опасным и нужно готовиться к новым вызовам, среди которых, в том числе, рост влияния Китая и распространение экстремизма в африканских странах. Об этом заявил министр Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщает Financial Times, он рассказал о том, что существует риск вспышки более масштабной глобальной конфронтации в мире до конца текущего десятилетия.

"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, а оборона будет важнее для нашей жизни", - отметил Уоллес и призвал увеличить военные расходы до 2,5% ВВП.

видео дня

По его словам, после полномасштабного военного вторжения России в Украину есть вероятность более широкого конфликта с Москвой. Среди вызовов также рост влияния Китая и распространения экстремизма в странах Африки.

"Я думаю, что конфликт приближается, будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим... Я думаю, что близится конфликт с рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть готовыми к этому", - сказал Бен Уоллес и подчеркнул, что сейчас мир переживает "конец аномального периода после холодной войны".

В НАТО не исключают войну с Россией

Согласно сведениям Reuters, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится в июле, страны намерены утвердить тысячи страниц секретных документов, в которых будет сказано, как планирует действовать блок в случае нападения России.

Если документы утвердят, это будет означать фундаментальный сдвиг в политике НАТО, поскольку даже во время войн в Афганистане и Ираке блок не разрабатывал планов относительно широкомасштабной обороны.

"Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки... Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - подчеркнул высокопоставленный военный чиновник Альянса, адмирал Роб Бауэр.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы отбросить оккупационные войска России с захваченных территорий. По словам главы государства, Путину придется искать выход в ситуации, когда украинские войска подойдут к оккупированному Крыму.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал о том, что агрессор Россия опасается фатального удара со стороны ВСУ и пытается подготовить мощные резервы в попытке сдержать украинский натиск. Помимо этого враг готовится и к наступательным операциям.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупанты РФ собрали в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей 152 тысячи войск. Захватчики укрепляются и готовятся к "оборонительным" действиям.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда ВСУ в ходе контрнаступления пойдут на прорыв

Другие новости:

НАТО новости Великобритании война России и Украины Бен Уоллес
Реклама

Главное за день

"Конфликт приближается": на Западе предупредили о риске эскалации с Россией

"Конфликт приближается": на Западе предупредили о риске эскалации с Россией

14:53 Мир
Освистали и отправили за кораблем: в Грузии протест из-за первого за 4 года рейсового самолета из РФ

Освистали и отправили за кораблем: в Грузии протест из-за первого за 4 года рейсового самолета из РФ

14:35 Мир
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств

14:26 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:10

Как поднять размер будущей пенсии: в Пенсионном назвали способ, подходящий даже юным и безработным

14:53

"Конфликт приближается": на Западе предупредили о риске эскалации с РоссиейВидео

14:38

Неудобно бы получилось: Симоньян прислали прибор для самоудовлетворения "со следами взрывчатки"

14:35

Освистали и отправили за кораблем: в Грузии протест из-за первого за 4 года рейсового самолета из РФФото

14:32

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:26

Поразят окружающих объемом и легкостью: как сделать так, чтобы волосы были пышными

14:26

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств

14:12

3 продукта, которые нельзя жарить на подсолнечном масле

14:01

В Украину мчит лето: синоптики рассказали, когда будет жарко

Реклама
13:38

"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

13:34

Умер актер Хельмут Бергер, сыгравший фантомаса

13:29

Получится нежной и сочной: несколько секретов, как в духовке правильно запечь курицу

13:29

Доллар рванет вниз: эксперты сказали, каким будет курс валюты в начале лета

13:14

Что будет с организмом, если отказаться от сахара

12:57

В сети появилась информация о неизлечимой болезни Седоковой

12:29

Россияне "захватили Бахмут": Маляр опровергла информацию

12:20

"Украинская команда" передала дроны-камикадзе подразделению "Скала": "Доставят взрывчатку врагу"

12:20

Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло: простые хитрости из подручных средств

12:06

Новолуние в мае 2023: что ждет каждый знак зодиака до 4 июняВидео

11:52

ВСУ добьют оккупантов на территории РФ: военный эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

Реклама
11:51

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:45

"Вайкуле, будь она неладна": дальнобойщик Гостюхин набросился на певицу и осквернил память Кикабидзе

11:39

Захур вернулся: Камалия показала, как роскошно муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

11:35

Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

11:17

Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

11:13

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

10:56

Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

10:37

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNNВидео

10:13

Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

10:10

Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину: в бою погиб 25-летний боец батальона "Волки Да Винчи"Фото

10:04

Нарушителям комендантского часа могут вручать повестки - адвокат

09:52

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:42

В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

09:14

Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплатыВидео

09:05

Без лишних хлопот и с минимальными затратами: как утилизировать содержимое дачного туалета

09:05

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – СвитанВидео

09:01

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

08:49

Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - МаломужВидео

08:41

Шольц назвал Россию угрозой всему миру

Реклама
08:25

Гороскоп на сегодня 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

08:20

Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армиимнение

08:14

Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и близким

08:03

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

07:55

Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot - CNN

07:21

Находчивые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: зачем так делали

07:20

Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISWВидео

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять