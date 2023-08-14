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"Мне очень больно": пленный майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском плену

Анна Ярославская
14 августа 2023, 08:34 обновлено 14 августа, 08:41
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Оккупант Юрий Томов "помогает украинским военным в реализации боевых задач весьма закрытой информацией".
Юрий Томов
В Сети появилось видео допроса пленного майора ВС РФ Томова / Коллаж: Главред, фото: скриншот, телеграм-канал @tsivilev_live

Майор ВС России, командир разведывательной роты Юрий Томов, об исчезновении которого вместе с группой разведчиков сообщали российские военкоры, попал в украинский плен. В Сети появилось видео допроса оккупанта.

"Пообщались о потерях, о перспективах России в этой войне, об отношении местных жителей в Херсонской области к оккупантам, а также об "укронацистах" и, конечно же, о прежнем месте службы на базе хранения ядерных боеприпасов", - говорится в сообщении Telegram-канала Николаевский ванек, который опубликовал кадры допроса Томова.

Автор канала отметил, что Томов "помогает украинским военным в реализации боевых задач весьма закрытой информацией".

видео дня

На допросе Томов рассказал, что он попал под "частичную мобилизацию". С октября 2022 воюет в Украине и является командиром 1822 батальона. До назначения комбатом являлся начальником штаба этого подразделения.

По его словам, общая подготовка батальона - "очень неудовлетворительная". Томов пожаловался, что боевая подготовка и тренировки не проводились, а на морально-психологическое состояние солдат не обращали внимания.

"Личный состав подавлен и отказывается выполнять поставленные задачи", - сказал российский майор.

Томов добавил, что боевые потери его подразделения составляют около 25%, а среди подчиненных много отказников, так называемых "пятисотых".

Томов также заявил, что считал воинов ВСУ "нацистами" и продолжателями "фашистских идей". Эти классические нарративы российской пропаганды он доносил до солдат. Оккупант также заявил, что в Украине он понял, что ошибался и все оказалось не так, как он себе представлял.

Томов признался, что развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война не жалеет жизни как украинцев, так и россиян. При этом российский майор не смог объяснить, почему российские войска обстреливают и убивают мирных жителей. По словам Томова, ему "сложно" об этом говорить.

"Мне очень больно от этого. Я не понимаю, как мировоззрение людей кардинально перевернулось в угоду безумным идеям Владимира Путина. Почему люди, желавшие жить мирно, начали убивать других. Идеалы президента не имеют ничего общего с реальностью", - сказал российский оккупант.

Смотрите видео - Допрос пленного российского майора Юрия Томова:

Допрос Юрия Томова
Допрос Юрия Томова / скриншот

Как сообщал Главред, в Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован попавший в плен ВСУ в Херсонской области комбат разведчиков оккупантов РФ майор Юрий Томов. На обнародованном видео Томов на карте показывает украинским военным координаты расположения войск РФ на левом берегу Днепра.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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