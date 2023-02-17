Двое агрессоров после первого обмена еще раз попали в плен ВСУ

Омбудсмен Рады Дмитрий Лубинец говорит - солдат и офицеров, которые возвращаются из плена, русский генералитет сразу же возвращает обратно на фронт.

Двое агрессоров после первого обмена еще раз попали в украинский плен - омбудсмен / коллаж фото УНИАН

Два бойцов армии русских агрессоров ‒ Александр Фоменко и Руслан Вальяшин ‒ уже второй раз попали в плен к воинам ВСУ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Рады по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец.

По его словам, Фоменко и Вальяшина уже возвращали в страну-агрессора в рамках обмена пленными.

Лубинец особо напирал на то, что солдат и офицеров, которые возвращаются из плена, русский генералитет сразу же возвращает обратно на фронт. И этом может свидетельствовать о безумной нехватке опытной живой силы у оккупантов.

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Лубинец также отметил, что проводить переговоры с государством-агрессором по обмену пленными очень сложно, однако процесс не останавливался. Кроме того, омбудсмен анонсировал еще порцию позитивных новостей по поводу обмена.

Обмен пленными

16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали".

До того, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и русскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов.

Среди освобожденных из вражеского плена: 87 бойцов ВСУ (двое из которых – из ССО), восемь бойцов терробороны, семеро − из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро – пограничники, двое из военно-морских сил и один – представитель ГСЧС.

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