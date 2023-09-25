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ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 08:24 обновлено 25 сентября, 08:24
Российские оккупационные войска не имеют достаточных сил, развернутых на Запорожье.
ВСУ
ВСУ идут вперед на юге / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Оккупанты РФ не располагают необходимыми резервами и боевой мощью для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области, что может способствовать прорыву Вооруженных сил Украины.

При этом украинские защитники сохранят достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Кроме того, оборонительные линии РФ в глубине не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые украинские силы уже прорвали, отмечается в материале.

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"ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых в западной Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать ее эшелонированную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы. Операции Украины в Бахмуте удерживали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва", - пишут аналитики.

Вместе с тем отмечается, что пока неясно, есть ли у украинских сил достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.

"Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, и ISW не готово дать какой-либо уверенный прогноз развития событий", - пишут аналитики.

В то же время подчеркивается, что контрнаступление Украины продолжится вероятно до зимы 2023 года и до весны 2024 года: "Украине не обязательно осуществлять внезапное и резкое глубокое проникновение, чтобы добиться успеха".

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы. Контрнаступательные действия ВСУ в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
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