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Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

Алексей Тесля
30 сентября 2023, 17:53 обновлено 30 сентября, 17:53
На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия.
ВСУ, война
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Российские оккупационные войска возобновили штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия. В частности, за минувшие сутки уже дважды пытался пробить нашу оборону безуспешно, он там понес большие потери и отошел, отказался от своих наступательных действий. Кроме этого, враг продолжает интенсивно применять свою авиацию – 16 авиаударов нанес он по позициям наших защитников на этом направлении и интенсивные обстрелы также продолжает осуществлять по позициям ВСУ", – рассказал он в эфире информационного телемарафона.

В частности, как отметил он, 564 раза враг обстрелял украинских защитников из разного вооружения – как ствольных артиллерийских систем, так и реактивных. Использовал также танки, минометы, АГС, противотанковые комплексы, в том числе и стрелковое оружие. Кроме того, произошло 3 удара дронами FPV по позициям Сил обороны.

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"Однако и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В частности, уничтожили одну пушку "Мста-Б" и одну Д-30 и 3 автомобиля", - отметил спикер.

Евлаш добавил, что активно работают системы РЭБ и ЗРК Сил обороны, уничтожая дроны как наблюдательные, так и дроны-камикадзе.

"Нам удалось уничтожить 2 БПЛА типа "Зал" и "Орлан" и еще уничтожен ряд дронов-камикадзе типа FPV", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении оккупанты применяют артиллерию и авиацию. На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная. Россия усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области, пишут аналитики.

Также Евлаш отмечал, что наступление войск РФ на Купянском направлении замедлилось. Вражеские войска проводят перегруппировку.

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война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ
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