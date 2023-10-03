"Просто мясо": оккупантов РФ в наказание переводят в отряды "Шторм Z" – Reuters

В армии оккупантов РФ подразделения "Шторм Z" исполняют роль штрафных батальонов сталинских времен.
Их бросают на самые сложные участки фронта и используют как пушечное мясо. Об этом идет речь в материале Reuters.
Отмечается, что перевод российских военных в подразделение "Шторм Z", частично состоящий из бывших заключенных, стал способом наказания в армии.
Как говорится в материале, отряды "Шторм Z" состоят примерно из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии, используются как штурмовые на самых сложных участках фронта, что является "эхом сталинских времен".
При этом оккупантов могут отправить в "Шторм Z" за потребление алкоголя, наркотиков, отказ от выполнения приказов и т.п.
Солдат ВС РФ воинской части 40318 из 4-й мотострелковой бригады рассказал журналистам, что офицеры не ценят жизнь этих бойцов, и добавил, говоря о "штормовцах": "Это просто мясо".
Авторы материала добавляют, что по российским законам военный может быть переведен в штрафную часть только после осуждения военным судом. Но никто из собеседников агентства не упоминал об участии в таких процессах.
Ранее сообщалось, что РФ создает отряды "Шторм Z" для боев в городах. Каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z". Подразделения ВСУ дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении, рассказал Валерий Шершень.
Ранее сообщалось о том, что в Донецке бросили в подвал 70 "зэков" за отказ воевать. Завербованных заключенных, которые отказались выполнять боевые задания и пошли на конфликт с командованием, держат в подвале вторые сутки.
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