РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

Каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах.

Страна-оккупант Россия формирует из резервистов спецподразделения отряды "Шторм Z" / Фото t.me/mod_russia

Российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z" для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов.

Отряды создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами. Речь идет о новых отрядах, которые планируют задействовать в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ), 1-го армейского корпуса (формирований "ДНР"). Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

"Российское военное командование, вероятно, стремится создать роты "Шторм Z" и присоединить их к уже действующим элементам, чтобы усилить незначительные тактические успехи и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения", - говорится в отчете.

В ISW предполагают, что штурмовые роты, вероятно, будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.

"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – считают эксперты института.

Как сообщал Главред, в ISW сообщали, что в России растет паника из-за готовящегося контрнаступления ВСУ.

Напомним, газета The New York Times писала о том, что в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и Telegram.

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