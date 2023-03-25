В России растет паника из-за готовящегося контрнаступления ВСУ - ISW

На фоне провала "большого" наступления российских оккупационных войск в Украине в информационном пространстве РФ все чаще звучат фразы о потенциальном масштабном контрнаступлении ВСУ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW напомнили, 24 марта заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в генштабе знают о подготовке Киева к наступательным действиям. Он заверил, что российский генштаб готовит ответные меры.
Как говорится в отчете, известный российский военный блогер рассказал, что украинцы распространяют дезинформацию о планах нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть войска РФ в приграничные районы и позволить украинским силам атаковать другие участки фронта.
В то же время, информируют в ISW, еще один блогер предупредил, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить потенциал РФ для защиты.
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"Большое" российское весеннее наступление достигает кульминации, а информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", - пишут аналитики.
Кроме этого, в Институте изучения войны объяснили, что российскому военному командованию "нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы или предотвратить кульминацию, или начать возобновление наступательных операций".
Наступление РФ и контрнаступление ВСУ
Российские оккупационные войска могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем. Не исключено, что такие атаки будут осуществляться на нескольких направлениях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
В Институте изучения войны отмечают, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.
Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.
Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.
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