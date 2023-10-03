"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

После переоснащения ВСУ и перестройки оборонного комплекса украинская армия станет конкурентной не только в Европе, но и во всем мире, подчеркнул Подоляк.

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В ОП сделали сильное заявление о перестройке армии/ коллаж: Главред, фото: 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, скрин

Война в Украине запустила процесс модернизации армии по стандартам НАТО. Обновление ВСУ является необратимым процессом. После этого украинская армия станет конкурентной не только в Европе, но и во всем мире.

Силы обороны нашего государства будут иметь экспертизу, которой нет равных во всем мире. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

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"У нас будет абсолютно переоснащенная армия. Параллельно с этим будет перестроен сектор обороны со стороны производства", – отметил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что для достижения такой цели нужны определенные стандарты. Поэтому важно побороть коррупцию, в том числе и в сфере обороны.

Подоляк отметил, что раньше наше государство только продавало оружие, которое накопило в советское время, но теперь Украина сосредоточилась на производстве и инвестициях в этой сфере.

"Кроме нас, в таком объеме в такой войне никто не использовал столько оружия. Поэтому у нас будет самая большая экспертиза относительно того, какое производство самое перспективное", – добавил советник главы ОП.

Производство Украиной собственного оружия

В июле 2023 года в Минстратегпроме заявили, что Украина имеет успехи в производстве собственных ракет. Украина сейчас уверенно движется к увеличению изготовления собственного оружия. Основные силы направляются на изготовление собственных ракет, и в этом уже есть определенные успехи, подчеркнул глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, что в Украине наладили мощное производство боеприпасов. В производстве боеприпасов Украина внутренне вышла на неплохие результаты, считает Дмитрий Кулеба.

Также у Зеленского сделали громкое заявление о том, что Украина наладит производство систем ПВО. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны. По его словам, для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты для разработки дорожной карты.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра. Он объявил о создании Международного альянса оборонных индустрий.

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