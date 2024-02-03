Ситуация в США может стать критической: эксперт предупредил о волне протестов

Эксперт отмечает, что в случае обострения конфликта между властями штата Техас и Федеральным правительством США помощь Украине может быть заблокирована.

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США рискуют потерять статус гегемона демократического мира / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ситуация в Техасе имеет негативные последствия для репутации США. Восприятие США в мире как лидера демократического мира, примера стандартов и ценностей и гаранта безопасности может пострадать, если страна не сможет выполнить свои обязательства. Об этом заявил в интервью Главреду журналист и эксперт-международник из Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк.

Он отмечает, что в Европе Соединенные Штаты воспринимаются как гарант безопасности в НАТО. Если заявления Трампа о выходе из Альянса станут реальностью в будущем, то США могут потерять свой статус лидера, на которого все ориентируются.

"Ведь это поставит под сомнение доверие к США в целом, и тогда Европа будет искать самостоятельные решения для защиты. Если ситуация обострится, США рискуют потерять статус гегемона демократического мира, который Штаты приобрели после падения Советского Союза", - отмечает эксперт.

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Кроме того, по его словам, с исторической перспективы это может рассматриваться как постепенное падение, включая выход из Афганистана, недостаточную поддержку Украины, обсуждение о целесообразности членства в НАТО, невозможность защитить собственные границы и другие аспекты.

"Все это будет порождать у самих американцев недоверие к власти и неуверенность в собственных силах, что может завершиться тем, что определенные кандидаты впоследствии скажут американцам: "А на что тратятся ваши средства?", - делает вывод аналитик.

Тарас Семенюк подчеркивает, что это создает идеологическую базу для того, чтобы люди вышли на улицы, если они поймут, что судебная система препятствует Трампу баллотироваться на выборах.

"Потому что люди не будут воспринимать этот запрет как "законный" или "незаконный" - Трамп уже имеет популярность, поэтому люди будут противостоять решению судебной системы. Ведь они будут считать, что судебная система США стала необъективной. И чем больше будет внутренних протестов, тем меньше демократы будут рисковать и оказывать нам помощь", - добавляет он.

Эксперт-международник считает, что в случае обострения кризиса в США, помощь Украине может быть заблокирована.

"Все надеются, что за пакет помощи проголосуют в январе, но решения до сих пор нет. Более того, среди республиканцев есть те, кто угрожает спикеру Палаты представителей потерей должности, если он поставит на голосование законопроект о помощи Украине. Мы должны понимать, что входим во время мощной турбулентности, которая может многое изменить в наших отношениях с США", - резюмировал эксперт-международник Тарас Семенюк.

Кто такой Тарас Семенюк Тарас Семенюк - украинский медиаэксперт, политолог, обозреватель международной политики. Выпускник "Богословия" Украинского Католического Университета (УКУ) и Папского григорианского университета (Рим, Италия). Журналист, эксперт-международник аналитического центра "Solid Info".

Ситуация в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может воспользоваться политическим кризисом в Соединенных Штатах для начала войны против стран Европы.

Хотя контроль за границей является федеральной компетенцией, маловероятно, что президент Байден решит этот вопрос с помощью силы.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, военная помощь Украине может не быть прекращена, но могут быть установлены другие условия ее предоставления, например, в обмен на переговоры с Россией.

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