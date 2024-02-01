Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг

Республиканцы в Техасе делают подарок Путину, ему выгоден раскол в США, считает эксперт.

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Раскол в США будет существовать, пока Трамп будет в политике - Айзенберг / Главред

Национальная гвардия Техаса более двух недель назад взяла под свой контроль границу с Мексикой и с тех пор не допускает к патрулированию пограничную службу США. Ситуацию активно используют республиканцы, чем усугубляют политический кризис в Штатах.

В интервью Главреду профессор Манхэттенского университета, блогер Игорь Айзенберг рассказал, почему США далеки от гражданской войны, почему Украина рискует уменьшить сопротивление без помощи США и как долго в США продлится политический кризис.

Какую роль играет штат Техас в архитектуре США - почему протесты начались именно там?

Это не протесты - это часть политической игры, которая происходит в год выборов. Техас в американской классификации - это "красный" штат, то есть там республиканское руководство, причем очень правое. И губернатор Эббот, и его вице-губернатор Патрик принадлежат к идеологическим ультраправым. Поэтому эта ситуация - это часть их борьбы с президентом Байденом и его администрацией. То есть это чисто политиканство. Национальная гвардия Техаса по приказу губернатора контролирует только 4 километра из этой длинной границы. Это чисто демонстративное действие, которому, кстати, в Соединенных Штатах уделяют значительно меньше внимания, чем в Украине, где это очень раздуто российской пропагандой.

Насколько я понимаю, власть над границей имеет федеральная власть, то есть Вашингтон. Может ли Байден сейчас, условно говоря, применить силу и как-то повлиять на ситуацию со своей стороны? Есть ли у него такие возможности?

Согласно Конституции и различным законам, охрана внешней государственной границы - это абсолютная прерогатива федеральной власти, а не штата. Отдельный штат не имеет права в это вмешиваться, что было подтверждено Верховным судом, куда администрация США подала иск и просила его срочно рассмотреть, он был рассмотрен. Но губернатор Техаса Эббот отказывается выполнять решение Верховного суда. Поэтому, в принципе, президент Байден может очень радикально эту ситуацию решить. Каждый штат имеет собственную Национальную гвардию - фактически это военное формирование, которые в основном используют для преодоления последствий стихийного бедствия. Они могут участвовать и в боевых действиях, если в них участвуют Соединенные Штаты - тогда Министерство обороны США может задействовать Национальную гвардию любого штата, но президент имеет право согласно закону просто издать указ о подчинении Национальной гвардии любого штата федеральной власти. То есть себе как Верховному главнокомандующему, и в таком случае Национальная гвардия штата должна выполнять приказы федерального военного командования и Министерства обороны. Байден может сделать это в любой момент. Но он этого не делает, потому что, очевидно, то, что делают губернатор Эббот и его заместитель Патрик направлено на то, чтобы раздуть эту ситуацию, создать конфликт и спровоцировать Байдена именно на силовые действия. То есть такие действия, о которых можно будет сказать, что Байден, мол, лишает штат Техас Национальной гвардии.

Сейчас трудно сказать, будет Байден это делать или нет, потому что на самом деле все зависит от того, насколько он и его советники будут оценивать риски.

Смотрите видео интервью Игоря Айзенберга о последствиях событий в Техасе для США и Украины:

В зависимости от того, как может отреагировать Байден - будет ли он применять силу или нет - насколько это будет иметь влияние на его шанс на переизбрание на президентских выборах?

Это не имеет непосредственного влияния, но эта ситуация имеет влияние в совокупности со всеми другими факторами. Конечно, Байден будет взвешивать свои шаги, чтобы не уменьшить свою популярность среди избирателей, а, наоборот, увеличить ее, но при этом он будет заботиться об интересах страны.

В ситуации с границей действительно есть проблема в том, что многие люди (прежде всего это граждане Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Венесуэлы, то есть стран, где многие люди обнищают) ищут лучшей доли и пытаются добраться до Соединенных Штатов. Причем этих людей вводят в заблуждение те, кто ведут их через Мексику, ведь мигранты могут появиться на официальном пункте пропуска и попросить убежища вполне официально. Вместо этого они нелегально переходят границу, что создает проблемы. И таких людей много - например, только в декабре их было почти 300 тысяч. И если эти люди просят убежища, это означает, что их надо обеспечивать и питанием, и медицинским обслуживанием. Республиканцы называют этих людей преступниками и насильниками, что абсолютно не соответствует действительности. Но для государства - это проблема, потому что Соединенные Штаты как государство должны заботиться об этих людях. Эту проблему можно решать только уменьшением количества мигрантов, которые нелегально пересекают границу. Именно на это, кстати, был нацелен законопроект, в котором помощь Украине связывают с решением проблемы миграции. Захотят ли республикация его принимать - непонятно, потому что в Сенате есть достаточно республиканцев, которые этого желают, но спикер Палаты представителей пока не принимает этот законопроект (и в этом он согласен с Трампом). Если его не принимать, то то, что происходит сейчас, будет продолжаться. И так кажется, что Трампу и другим республиканцам это нравится, потому что для них чем больше существует нерешенных проблем, тем лучше. Потому что они считают, что это поможет им выиграть выборы.

А кому, кстати, ситуация нестабильности в Соединенных Штатах сейчас наиболее выгодна? Я имею в виду, могут ли сейчас вот этим политическим кризисом воспользоваться Китай или Россия?

Я бы не сказал, что в Соединенных Штатах есть кризис, но есть очень существенный раскол. Общество разделилось на три группы, каждая из которых насчитывает много десятков миллионов людей. Примерно половина населения - это люди, для которых ценностями являются свобода, демократия, права человека. То есть тех ценностей, на которых основаны Соединенные Штаты. Но есть несколько десятков миллионов людей, которые являются сторонниками ультраправой идеологии, которую можно просто называть фашистской. Закрывать на это глаза не надо, потому что есть несколько десятков миллионов людей, которым такая идеология нравится. Еще несколько десятков миллионов людей страдают ресентиментом. То есть это преимущественно население провинциальных городков, особенно на юге страны, где люди считают, что когда-то было лучше, чем сейчас. И когда Трамп говорит, что сделает так, как было когда-то, они ему почему-то верят.

Если две последние группы объединены, поддерживают Трампа и Республиканскую партию, то ситуация примерно 50\50. Конечно, этим расколом могут воспользоваться и Россия, и Китай, потому что чем больше в Америке хаоса, тем для них лучше.

Когда Байден стал президентом, была надежда, что эта рана заживет. Возможно, в первые два года его президентства это удавалось делать, но чем ближе к новым президентским выборам, тем больше снова распространяется такая тенденция. Трамп подливает бензина в этот огонь, который продолжает раскол страны. Потому что любой хаос в Америке - это то, чего очень хотят Путин и Си Цзиньпин.

Если говорить о том, что Украина довольно зависима (в частности, в последнее время) от помощи, которую предоставляют Соединенные Штаты, насколько эта ситуация угрожающая для нас? И если в Сенате не примут законопроект о помощи, как это скажется на Украине?

В Сенате его могут даже принять - я слышал интервью с сенатором Мерфи, демократом, который возглавляет переговорную группу и сенатором-республиканцем Ленкфордом. Кстати, последнему комитет Республиканской партии штата Оклахома объявил выговор за то, что он ведет переговоры с демократами. Оба сенатора сказали, что законопроект согласован, и его вынесут на голосование на этой неделе. Вполне возможно, что в Сенате за него проголосует по крайней мере подавляющее большинство сенаторов-демократов и, наверное, найдется достаточно республиканских сенаторов, которые тоже за него проголосуют. Нужно, чтобы в Сенате проголосовали 60 сенаторов из 100, чтобы принять любой законопроект. Что будет дальше, в Палате представителей, неизвестно. Потому что спикер Палаты представителей, республиканец Джонсон, не хочет рассматривать этот законопроект. Он направил письмо в пятницу своей фракции, где написал, что в случае, если Сенат проголосует за этот законопроект, этот документ умрет на пути в Палату представителей. И это очень приветствовал Трамп в выступлении перед своими сторонниками в штате Невада.

Если не будет принята помощь Украине, это, конечно, будет очень плохо. Потому что понятно, что Украина очень зависима от американской военной, финансовой, экономической помощи. Если этих денег не будет, то фактически Соединенные Штаты не смогут предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Есть резервный фонд для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях, но он очень маленький - в несколько раз меньше, чем нужно, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Например, американские отставные генералы в американских медиа комментируют эту ситуацию и говорят, что республиканцы делают подарок Путину, когда тормозят принятие помощи Украине.

Это может привести к тому, что Украина не сможет сдерживать российские войска на каких-то направлениях. И это будет совсем плохо, поэтому хотелось бы надеяться, что все-таки эти бюджетные средства будут выделены и администрация США сможет продолжать военную помощь Украине и помощь украинскому бюджету.

Когда вы говорили о расколе, я видела ваш пост на Фейсбуке по поводу ситуации в Техасе, и вы сказали, что Соединенным Штатам вряд ли грозит гражданская война. Как в дальнейшем может развиваться ситуация вокруг Техаса, и во что на практике она может вылиться?

Я не думаю, что она выльется во что-то практическое. Вряд ли Байден будет применять свое право подчинить Национальную гвардию Техаса федеральному командованию. Потому что четыре километра границы не стоят того, чтобы раздувать эту ситуацию. Или даже если Байден издаст указ о подчинении, я не думаю, что это что-то существенно изменит. Раскол останется расколом, и он будет таким, пока Дональд Трамп будет в политике, потому что его присутствие в политическом поле и попытки снова будут его только углублять.

Нужно время для спокойной политической жизни. Нормальной, когда в стране существуют либеральная и консервативная партии, которые борются за власть цивилизованным способом, основываясь на одинаковых ценностях, но имея разные способы решения проблем. Но когда одна политическая сила либеральная, а другая, фактически, настолько сдвинулась вправо, что стала очень далекой от американских ценностей, к сожалению, этот раскол будет углубляться.

Однако я думаю, что до гражданской войны очень далеко даже в такой ситуации.

Кто такой Игорь Айзенберг Игорь Наумович Айзенберг - американский ученый украинского происхождения. Родился в Киеве в 1959 году. В возрасте 10 месяцев переехал вместе с семьей в Ужгород. 1977-1982 гг. - учился в Ужгородском государственном университете на математическом факультете. До 1991 года жил в Москве и работал над диссертацией в Вычислительном центре имени А. А. Дородницына Академии наук СССР. 1991- 1996 гг. - работал в Ужгородском государственном университете. 1996 - 1999 гг. - работал в Бельгии в католическом университете города Левен "KU Leuven". 2003 - 2005 гг. - занимал должность приглашенного исследователя в техническом университете Дортмунда, Германия - "TU Dortmund University". 2006 - 2016 гг. - работа в техасском университете города Тексаркана "Texas A&M University", США, в должности профессора и главы лаборатории компьютерных исследований. С 2016 года заведует кафедрой в "Manhattan College", США. С 2009 по 2012 год был удостоен гранта на исследования в сумме 300 тысяч долларов США от Национального фонда исследований. Награжден премией Фулбрайта от Государственного департамента США по делам образования и культуры в 2014 и 2015 годах. Активно исследует вопросы американской политики, о чем активно пишет в своем блоге на Facebook.

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