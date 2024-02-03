Без 'рабовладельческих' норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

В Верховную Раду подали альтернативный законопроект по мобилизации. Законопроект должен предотвратить "охоту на людей" на улицах Украины и защитить базовые права и свободы граждан. Об этом рассказал в Facebook инициатор документа, народный депутат от фракции "Слуга народа " Георгий Мазурашу.
По словам нардепа, законопроект Кабмина на самом деле направлен на "усиление рабовладения" в Украине, поэтому он предлагает альтернативный вариант, в котором он "попытался скорректировать критически негативные правительственные предложения в сторону здравого смысла".
"Такие законодательные инициативы, как 10449 в части "рабовладельческих" норм работают на раскол общества, и комплексно вредят - и гражданам, и Армии, и экономике, и обороноспособности, и стране в целом", - прокомментировал законопроект Кабмина Мазурашу.
Он призывает правительство отказаться от практики призыва в армию без добровольного согласия граждан и подчеркивает необходимость определения четких критериев для призыва.
"Зафиксировать, что призывают только реально готовых физически и морально (при письменном согласии), а остальные чем будут пополнять ряды "отказников", СЗЧесников (военных, которые самовольно оставили воинскую часть - ред.), пусть работают на экономику - в тылу, или даже за рубежом, если здесь нет работы с оплатой, которая позволяет минимум обеспечивать себя и семью", - отметил Мазурашу.
Кроме того, нардеп считает, что для укрепления обороноспособности и повышения готовности Вооруженных Сил Украины необходимо отказаться от "охоты на гражданских" и показательных рейдов ТЦК. Он подчеркнул, что государство не должно относиться к своим гражданам как к рабам.
Законопроект о мобилизации
Как сообщал Главред, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения призывного возраста, предоставление отпуска военнослужащим и прочее.
Кроме этого, законопроект о мобилизации требует включения нормы о ротации военных. Сейчас этой нормы в законопроекте нет, но эта тема обсуждалась, и возможно, что народные депутаты предложат ее включение между первым и вторым чтениями.
Напомним, после рассмотрения поправок в законопроекте состоится финальное голосование. Если закон получит поддержку, его подпишет Спикер и отправит президенту. Ожидается, что закон не вступит в силу до марта, а после его принятия предполагается еще месяц переходного периода.
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