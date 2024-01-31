'Война коснется каждого': генерал рассказал, почему не стоит бояться мобилизации

В армии есть много специальностей, поэтому если кто-то не подходит для одной профессии, то всегда можно найти другую.

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Никто из украинцев не сможет спрятаться от войны / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, УНИАН

Ни один человек не спрячется от войны, поэтому не стоит уклоняться от мобилизации. Об этом рассказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Эспрессо".

Он подчеркнул, что в армии есть много разных специальностей, если одна из них не подходит, всегда можно найти альтернативу. Марченко отметил, что понимание, какую должность в армии займет человек, формируется во время прохождения службы.

"Есть много разных специальностей. Понимание того, где человек будет использован, приходит в процессе, когда человек уже проходит службу. Хочу добавить, что не надо бояться призываться. Война коснется каждого, никто от нее не спрячется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству", - сказал Марченко. видео дня

Генерал также подчеркнул важность сотрудничества всех граждан, включая тех, кто проживает на оккупированных территориях, таких как Херсонщина и Крым. Он отметил, что жители этих регионов могут предоставить ценную информацию, которая поможет украинским силам точно и своевременно реагировать на угрозы.

"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией. Именно они предоставляют ценную информацию, которая помогает нам поражать врага точечно и своевременно. И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир", - добавил генерал-майор.

Мобилизация в Украине

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и многое другое, включая основания для увольнения с военной службы.

Также во Львовской области работники ТЦК будут патрулировать улицы городов, используя бодикамеры. Видеозаписи будут рассматриваться в центрах комплектования в случае конфликтов с гражданами, особенно с теми, кто не стал на воинский учет.

Кроме этого, депутат Инна Совсун заявила, если будет необходимо, следует мобилизовать женщин, поскольку Конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности. По ее словам, это будет оправданным шагом, если ситуация потребует мобилизации женщин и не будет альтернативных вариантов.

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