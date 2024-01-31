Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

Новации касаются фиксирования работы патрулей ТЦК на улицах городов.

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В Украине подготовили новую версию проекта о мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: КГГА, скриншот видео

Во Львовской области работники ТЦК будут фиксировать патрулирование на улицах городов с помощью бодикамер. В случае конфликта с гражданами записанное будет рассматриваться в территориальных центрах комплектования.

Как сообщает пресс-служба ТЦК области в Facebook, отныне военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба, по мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан, будут использовать бодикамеры.

"Обращаемся к гражданам, которые не сознательно относятся к выполнению своих конституционных обязанностей и почти за два года полномасштабной войны до сих пор не стали на воинский учет, оправдывая свою безответственность повторением сообщений и тезисов, которые активно распространяются вражескими ИПСО и направлены на срыв мобилизационных мероприятий", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что во время патрулирования видео, записанное с бодикамер, будет попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Мобилизация 2024 - какие изменения ждут в ближайшее время

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

Отдельно отметим, что из-за нареканий граждан на работу работников ТЦК в Минобороны недавно провели внеплановую проверку военкоматов - чтобы "очистить систему".

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