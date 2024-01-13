Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: советы юриста

В ходе войны несколько категорий граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако ее не дают автоматически, говорит юрист Диана Тернова.

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Как оформить отсрочку от службы: рассказ юриста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации в период военного положения, необходимо самому собрать пакет документов, написать заявление и прийти в ТЦК (в просторечии ‒ военкомат) лично. Об этом рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии порталу "РБК-Украина".

Как оформить отсрочку от службы

По словам юристки, сейчас многие из украинцев думают, что отсрочка от мобилизации предоставляется автоматически (и ничего для ее документального оформления делать не нужно). Однако следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК.

"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Батькивщину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Так что право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – говорит Тернова.

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Четкий перечень лиц, которые имеют право на отсрочку, предусмотрен статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Соответственно, говорит юрист, чтобы реализовать свое право на отсрочку, украинцам следует учитывать несколько важных моментов.

Сперва нужно написать заявление на оформление отсрочки.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" попросить предоставить отсрочку. Надо добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа по предоставлению отсрочки", – говорит Тернова.

Что нужно для оформления отсрочки от мобилизации

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – подытожила Тернова.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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