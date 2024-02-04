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У оккупантов серьезные проблемы на фронте: в ISW обратили внимание на интересную деталь

Алёна Воронина
4 февраля 2024, 09:03
У российских оккупантов серьезные проблемы с адаптацией на фронте. На это указывает разгром колонны захватчиков, который удалось осуществить украинским военным.
Украинские военные, взрыв
Разгром колонны РФ под Новомихайловкой показал серьезные проблемы оккупантов/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скрин

После впечатляющего успеха 72-й бригады ВСУ, когда она уничтожила колонну техники оккупантов под Новомихайловкой в Донецкой области, российские пропагандисты демонстрировали разочарование. Это произошло 30 января, но при этом провоенные российские блогеры продолжают концентрировать внимание на этом безуспешном наступлении российских военных. Они отмечают разногласия, которые он вызвал в информационном пространстве, что указывает на более широкие проблемы со способностью российских оккупантов адаптироваться на фронте в Украине.

К такому выводу пришли аналитики американского института изучения войны(ISW), о чем они отмечают в своем отчете.

Аналитики обратили внимание, что 3 февраля один из блогеров страны-агрессора России раскритиковал тех россиян, в том числе и "экспертов", которые отреагировали с разочарованием на разгром российской колонны под Новомихайловкой. По его словам, они в эфире российского телевидения утверждали, что ВС РФ имеют достаточные запасы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций, чтобы отбить украинские FPV-дроны.

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В то же время блогер, ссылаясь на личные беседы с российскими оккупантами на передовой, заявил о лживости подобных утверждений "экспертов". Он отметил, что российские командиры на фронте считают подаренные радиостанции более ценными, чем предоставленные государством танки и боевые машины пехоты, потому что у оккупантов очень не хватает радиооборудования.

Несколько других российских блогеров пожаловались, что российское "высшее руководство" (скорее всего, высшее командование) вряд ли обратит внимание на их обеспокоенность по поводу использования украинскими военными дронов, и предупредили, что многие российские оккупанты погибнут из-за превосходства украинских дронов на линии фронта. Эти российские блогеры назвали эту проблему "первой" из самых больших проблем РФ на данный момент.

"Готовность российских блогеров постоянно концентрироваться на этом конкретном событии примечательна, поскольку их обеспокоенность неспособностью российских сил адаптироваться в Украине, пожалуй, больше, чем их забота о собственной личной безопасности, учитывая аресты нескольких критически настроенных голосов в информационном пространстве и блогеров в 2023 году", – отметили в ISW.

Аналитики ISW также обратили внимание на то, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина показывают, что российское военное и политическое руководство может испытывать беспокойство по поводу способности российских вооруженных сил адаптироваться и восстановить маневренность на поле боя.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что у РФ большие потери на юге Украины, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

Также ранее сообщалось, что РФ пошла в наступление на трех направлениях. Командир подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал, что страна-агрессор Россия бросает на штурм новые резервы.

Напомним, в ВСУ рассказали, что россияне начали массированное наступление на востоке. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что российское военно-политическое командование сконцентрировало на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, почти 2 тысячи бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков.

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