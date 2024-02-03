'Пройдем, пофиксим': рекордное количество пользователей обвалило 'Дію' - Федоров

В "Дії" увеличили мощности в 5 раз перед Нацотбором на Евровидение по сравнению с прошлым годом, но даже этого не хватило перед масштабной волной трафика.

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"Дія" не справилась с наплывом фанатов Евровидения 2024 / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, скриншот

В субботу, 3 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение 2024. Активное голосование за победителя Нацотбора в приложение "Дія" привело к сбою в работе платформы. Об этом сообщила "Дія" в Telegram и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В 20:30 линии для голосования открыли, а в 21:20 закрыли из-за технических неполадок, вызванных перегрузкой сервиса. Восстановить работу "Дії" пока не удалось. В связи с этим, "Дія" сообщила, что "голосование будет продолжено, чтобы все успели отдать голос за фаворита Нацотбора Евровидения-2024".

Министр цифровой трансформации отметил, что в "Дії" увеличили мощности в 5 раз по сравнению с прошлым годом, но даже этого не хватило перед масштабной волной трафика.

видео дня

"Сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов", - прокомментировал Федоров.

Представители "Дії" извинились перед пользователями за созданные неудобства и пообещали провести детальный анализ ситуации и внести организационные изменения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", - добавил Федоров.

Голосование за победителя Национального отбора на Евровидение 2024 продлится до 19:00 4 февраля. Результаты объявят после 19:00 того же дня.

Нацотбор на Евровидение 2024

Напомним, вечером 3 февраля состоялся Национальный отбор на Евровидение 2024. 11 артистов показали свои конкурсные номера и боролись за право представить Украину на Евровидении 2024 в Швеции. Ведущими нацотбора были Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.

Выступления участников Нацотбора были записаны накануне, однако голосование за победителя было проводили в прямом эфире. Заметим, что в этом году трансляцию впервые переводили на язык жестов.

Как сообщал Главред, из-за наплыва желающих проголосовать за победителя в приложении "Дія" система дала сбой. Организаторы Национального отбора на Евровидение-2024 приняли решение показать повтор выступлений финалистов завтра, 4 февраля, после чего объявят победителя. Зрители будут иметь возможность голосовать за своих фаворитов в течение почти суток до 19:05 4 февраля.

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