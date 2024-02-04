Навсегда останется 32: на войне погиб рекордсмен Украины и чемпион мира по пауэрлифтингу

Александр Белоконь был одним из самых сильных людей Украины и рекордсменом Книги рекордов Украины.

https://glavred.info/ukraine/navsegda-ostanetsya-32-na-voyne-pogib-rekordsmen-ukrainy-i-chempion-mira-po-pauerliftingu-10538804.html Ссылка скопирована

На войне погиб украинский военный Александр Белоконь/ коллаж: Главред, фото: Facebook Вадим Кисиль

На войне против российских оккупантов погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

Александр был одним из самых сильных людей Украины, он попал в Книгу рекордов Украины.

"Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм", – рассказал Вадим Кисиль. видео дня

Александр Белоконь был родом из Белой Церкви Киевской области. Он был мобилизован в марте 2023 года.

Во время боев с оккупантами он получил серьезное осколочное ранение руки. Однако, несмотря на это, летом 2023 года он участвовал в ветеранских соревнованиях "Київ незламний", где занял первое место.

"Я 11 июня получил ранение в руку во время контрнаступления. А сейчас нахожусь на реабилитации. Был в Киеве на задании и случайно попал на соревнования", – рассказывал Александр в одном из своих интервью.

Украинскому герою, который погиб, защищая родную страну от российских оккупантов, навсегда останется 32 года.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.

Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.