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Навсегда останется 32: на войне погиб рекордсмен Украины и чемпион мира по пауэрлифтингу

Алёна Воронина
4 февраля 2024, 09:47
Александр Белоконь был одним из самых сильных людей Украины и рекордсменом Книги рекордов Украины.
Погибший украинский военный Александр Билоконь
На войне погиб украинский военный Александр Белоконь/ коллаж: Главред, фото: Facebook Вадим Кисиль

На войне против российских оккупантов погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

Александр был одним из самых сильных людей Украины, он попал в Книгу рекордов Украины.

"Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм", – рассказал Вадим Кисиль.

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Александр Белоконь был родом из Белой Церкви Киевской области. Он был мобилизован в марте 2023 года.

Во время боев с оккупантами он получил серьезное осколочное ранение руки. Однако, несмотря на это, летом 2023 года он участвовал в ветеранских соревнованиях "Київ незламний", где занял первое место.

"Я 11 июня получил ранение в руку во время контрнаступления. А сейчас нахожусь на реабилитации. Был в Киеве на задании и случайно попал на соревнования", – рассказывал Александр в одном из своих интервью.

Украинскому герою, который погиб, защищая родную страну от российских оккупантов, навсегда останется 32 года.

  • Погибший украинский военный Александр Билоконь
    Погибший украинский военный Александр Билоконь Facebook Вадим Кисиль
  • Погибший украинский военный Александр Билоконь
    Погибший украинский военный Александр Билоконь Facebook Вадим Кисиль
  • Погибший украинский военный Александр Билоконь
    Погибший украинский военный Александр Билоконь Facebook Вадим Кисиль
  • Погибший украинский военный Александр Билоконь
    Погибший украинский военный Александр Билоконь Facebook Вадим Кисиль

Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.

Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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