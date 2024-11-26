Вероятность ввода войск в Украину: в Британии озвучили истинные намерения

Что сказал Лемми:
- Позиция Британии по отправке войск в Украину не изменилась
- Поддержка Украины остается приоритетным направлением работы
- Более 45 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии
Франция и Великобритания якобы "не исключают" отправку своих войск в Украину. Об этом заявило издание Le Monde со ссылкой на анонимные источники. В МИД Британии отреагировали на эту информацию и озвучили, какие на самом деле планы у страны на усиление Украины.
Как пишет Sky News, глава МИД Дэвид Лемми заявил, что есть понимание и готовность продолжать поддерживать украинцев, в частности обучением, но позиция относительно направления британских войск в Украину пока неизменна - такой вариант не рассматривается.
"Мы не направляем британские войска в Украину, но мы продолжаем поддерживать Украину обучением и военной помощью, и мы абсолютно четко заявили, что будем продолжать это делать столько, сколько будет нужно и будет нужно", - сказал он.
Стоит заметить, что Министерство обороны Великобритании также заявляло, что по состоянию на сентябрь 2024 года страна провела обучение для более 45 тысяч украинцев.
Ввод иностранных войск в Украину - что известно
Напомним, Главред писал, что на протяжении нескольких месяцев продолжается дискуссия на международной арене, якобы, НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову.
Обсуждение необходимости введения иностранного контингента возобновилось в ноябре 2024 года. Например, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал вопрос вероятности расширения помощи Украине с переброской войск западных союзников на фронт так, что этот сценарий мог бы стать реальностью, если бы у РФ не было ядерного оружия.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что Великобритании, возможно, придется отправить войска в Украину. Это произойдет при условии, что Дональд Трамп сократит помощь, а Россия победит в войне, у Великобритании не останется другого выхода, кроме как сделать больше для защиты Киева.
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Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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