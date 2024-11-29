Джонсон раскрыл вероятный сценарий переброски британских войск в Украину

Британия несет "моральную ответственность" за Украину, подчеркнул Борис Джонсон.

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Борис Джонсон рассказал о варианте завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

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Британцы могут быть в составе европейских миротворческих сил

Миротворцы могут контролировать границу и помогать украинцам

Войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил", — подчеркнул он в интервью The Telegraph.

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Бывший премьер Британии не исключает, что британские войска могут быть развернуты на территории Украины для содействия поддержанию режима прекращения огня.

"Не могу себе представить, чтобы такая европейская операция могла бы быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, чтобы противостоять россиянам, а о "части решения", где миротворческие силы контролируют границу и помогают украинцам.

Присутствие военных из стран НАТО в составе миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль линии прекращения огня стало бы альтернативой 5 статьи Устава, говорит он.

Собеседник отметил, что Британия несет "моральную ответственность" за Украину, потому что страна подписала Будапештский меморандум. По словам бывшего премьер-министра, в 1994 году Британия сотрудничала с россиянами и лишила украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от кошмара, с которым они столкнулись сейчас.

"Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", — добавил Джонсон.

Ранее сообщалось о том, что Франция и Великобритания якобы "не исключают" отправку своих войск в Украину. Об этом заявило издание Le Monde со ссылкой на анонимные источники. В МИД Британии отреагировали на эту информацию и озвучили, какие на самом деле планы у страны на усиление Украины.

Как писал Главред, на протяжении нескольких месяцев продолжается дискуссия на международной арене, якобы, НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ.

Напомним, ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал вопрос вероятности расширения помощи Украине с переброской войск западных союзников на фронт.

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Кто такой Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.

Британский политический и государственный деятель. Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.

7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза. Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. 24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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