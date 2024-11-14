Перемирие в Украине: какие войска могут встать на линии разграничения – мнение

В Украину могут ввести миротворческий контингент, не исключает Олег Жданов.

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В Украину могут ввести миротворческий контингент ООН

После войны Украине светит вариант Северного Кипра

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, кто может гарантировать режим прекращения огня при вероятном сценарии перемирия.

"Кто сегодня даст гарантии? Вы думаете, Британия так рада отправить свои войска в Украину и вступить в прямое противостояние с российскими войсками? Нет, конечно. Британцы никогда этого не сделают. Они, скорее, отправят в Украину кого-нибудь другого, но не сами будут тут", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в Украину могут ввести миротворческий контингент под эгидой ООН.

"Единственные войска, которые могут встать между украинскими и российскими – это войска ООН. И тогда у нас будет вариант Северного Кипра, где на линии разграничения стоят войска ООН, а британская база рядом, у границы с Северным Кипром", - добавил Жданов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников. Об этом он заявил журналистам после трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Как сообщал Главред, Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Его должны предоставить Украине до конца 2024 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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